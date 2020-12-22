Казалось бы, зачем избавляться волос в интимной зоне? Их и так никто, по сути, не видит. Но мы на Men 24 попытаемся убедить тебя, что без лишней растительности в зоне бикини значительно лучше. К твоему вниманию 5 веских причин избавиться от лишних волос в зоне паха. Возьми на вооружение!

Недостаточно уделять внимание своей прическе и бороде. Современный ухоженный мужчина должен также заботиться об интимной гигиене. В частности, отсутствие лишних волос в зоне бикини. К твоему вниманию 5 причин избавиться от лишней растительности в интимной зоне. Читай их на Men 24 .

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1. Ты будешь чувствовать себя сексуальным

Подготовка интимных частей тела к сексуальной игре может мгновенно добавить тебе уверенности. По словам автора исследования Университета Индианы Стивена Батлера, большинство мужчин сбривают лобковые волосы, потому что это заставляет их чувствовать себя более сексуальными.

"У некоторых мужчин гениталии выглядят большими после бритья, что должна быть достаточной причиной для повышения общей уверенности" , – говорит Джастин Лехмиллер, автор блога "Секс и психология".



Ты будешь чувствовать себя сексуальным и уверенным / Фото istock

2. Оральный секс становится проще

Меньше волос – более орального секса? То же исследование показывает, что мужчины и женщины без волос на интимных частях тела чаще имели оральный секс в течение месяца.

В каком-то смысле здесь все понятно: волосы имеют свойство попадать в рот во время орального секса. Поэтому это одна из причин, почему многие люди отказываются от него.

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3. Там приятнее

По словам Батлера, большая часть мужчин в исследовании сказали, что они бреются под 0, потому что так им удобнее. Этот повышенный "комфорт" также может быть причиной того, что испытуемые чувствовали себя более непринужденно во время секса.

Но приятно и вне спальни. Например, волосы не бесят, когда ты занимаешься спортом, – говорит доктор Росси. Подстриженные или выбритые волосы на лобке позволяет с большим комфортом выполнять упражнения. Особенно это касается бегунов.



Отсутствие волос в паховой зоне облегчает занятия спортом / Фото Alarmy

4. Ты чувствуешь себя чище

Ты прекрасно знаешь, как чувствует себя мужчина, когда выходит из бербершопа после королевского бритья. То же и с зоной бикини. Исследование Батлера свидетельствует, что мужчины чувствуют себя чище в момент бритья. В результате они не боятся странных запахов во время секса.

Фактически, уход за волосами улучшит гигиену и здоровье кожи в области паха, говорит доктор Росси. Некоторые бактерии с дивным ароматом, плесень и другая грязь, которые могут образовать в твоих брюках, с меньшей вероятностью появятся там. Все потому, что отсутствие растительности уменьшит потоотделение. Зато длинные волосы – теплое и счастливое место для бактерий.

5. Меньше шансов подхватить лобковых вшей

Британское исследование показывает, что существует прямая связь между вероятностью подхватить лобковые вши и тенденцией бритья растительности в зоне паха. Все логично: если вши не могут найти место для откладывания яиц (например, между волосками), они умирают.

Исследователи считают, что в будущем лобковые вши с большой вероятностью вымрут, потому что люди бреются все чаще и чаще.



Ниже вероятность "подхватить пассажиров" / Фото adobestock

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