Звичайно ж, кожен чоловік хотів би регулярно займатися сексом. Комусь достатньо буде 1 разу на тиждень, а комусь – 1 на день. Але безсумнівним залишається факт, що відсутність інтимного життя не надто позитивно впливає на твоє здоров'я. Розповідаємо у новому матеріалі Men 24, що відбуватиметься з твоїм здоров'ям, якщо ти давно не займався сексом!

Зізнайся, ти колись замислювався, що відбувається з твоїм здоров'ям, якщо відмовитися від сексу? От ми знаємо відповідь на це питання. Читай на Men 24 про те, що ж відбуватиметься зі здоров'ям, якщо з життя зникне секс.

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1. Ти будеш більше дратуватися

Хай там як, але відмова від сексу стає причиною появи стресу. Воно й не дивно, адже це приємне заняття – відмінний природний засіб позбутися негативних емоцій. Якщо ж цього не робити – вони будуть лише накопичуватися.

Пам'ятай про те, що під час сексу твій мозок вивільняє цілий набір гормонів, які підвищують настрій. До них належать дофамін, нейромедіатор "гарного самопочуття", пов'язаний із задоволенням; окситоцин, який змушує нас почуватися ближчими до інших; пролактин, який відповідає за відчуття задоволення.

Тож досягнення оргазму дає сигнал парасимпатичній нервовій системі, унаслідок чого заспокоюється не лише вона, а й твоє тіло. Звідси й з'являється відчуття "блаженства".



Відсутність сексу може стати причиною підвищення рівня стресу / Фото unsplash

2. Твоя імунна система слабшає

Часто хворієш останнім часом? А що там у тебе з інтимним життям? Не виключено, що саме відсутність сексу може стати причиною того, що ти ніяк не можеш позбутися надокучливої застуди.

Дослідження, проведене в Пенсильванії, показало, що у студентів коледжів, які займаються сексом 1 – 2 рази на тиждень, рівень імуноглобуліну A для боротьби з застудою вищий, ніж у тих, хто взагалі не займається сексом.



Твій імунітет слабшатиме через те, що ти рідко займаєшся сексом / Фото unsplash

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3. Ризик появи раку простати зростає

Чоловіче здоров'я не терпить безвідповідальності. Тож слід вважати секс не лише приємним процесом, який дарує задоволення. Це також і відмінний спосіб профілактики раку простати. Результати великомасштабного Гарвардського дослідження, яке охопило майже 30 тисяч чоловіків, показало: ті, хто еякулював понад 21 раз на місяць, рідше мали рак простати в порівнянні з тими, хто робив це 4 – 7 разів на місяць. Тож можеш влаштовувати справжні секс-марафони на вихідних, аби не лише дарувати задоволення, а й піклуватися про своє здоров'я!



Дослідження показало, що регулярна еякуляція запобігає розвитку раку простати / Фото unsplash

Секс – надзвичайно важлива складова нашого життя. Тож не потрібно від нього відмовлятися. Особливо, якщо враховувати, наскільки приємним є це заняття!

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