Если тебе кажется, что между сексом и спортом нет ничего общего, то это не совсем так. Эти два занятия не только положительно влияют на физическое состояние, но и позволяют наслаждаться результатом. А Men 24 знает по меньшей мере 6 причин, почему спортивные мужчины – лучшие в сексе. Айда читать и наконец начать ходить в спортзал!

Если ты регулярно занимаешься спортом, то и секс будет приносить тебе больше удовольствия. Men 24 знает 6 причин, которые стимулируют тебя к физической активности, если у тебя есть желание дарить еще больше удовольствия во время секса.

Примечательно 5 версий позы 69, которые позволят получить еще больше удовольствия во время секса

1. Ты можешь продержаться дольше

Если другие мужчины через 10 минут снова падают на кровать, тяжело дыша, ты сможешь с легкостью растянуть этот сеанс на час. Фактически, согласно исследованию Американского журнала физиологии, сеансы HIIT в два раза эффективнее улучшают твою выносливость, чем езда на велосипеде или бег.



В спортивных мужчин секс длится дольше / Фото unsplash

2. Физические упражнения делают тебя привлекательнее

Согласно исследованию Social Psychological & Personalia Science, женщины считают мужчин с меньшим количеством жира на лице привлекательными, и, согласно другому исследованию Калифорнийского университета, они также с большим энтузиазмом относятся к спортивному телу. Поэтому айда избавляться лишнего!

3. Упражнения предотвращают появление проблем с эрекцией

Конечно, у тех ребят, которые занимаются йогой, хорошая осанка, но когда дело доходит до секса, побеждают посетители тренажерного зала. Согласно исследованию Публичной научной библиотеки, чем больше ты тренируешься, тем лучше кровообращение и тем сильнее твоя эрекция. Фактически: у тебя на 30 процентов меньше шансов на проблемы с эрекцией, чем у "нормального" мужчин ы .



У тебя снизится риск появления проблем с эрекцией / Фото unsplash

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4. Ты можешь делать больше со своим телом

Теперь ты более склонен ко всяким экспериментам во время секса. Поэтому одной спальней все не ограничивается. Теперь хочется изучить все возможные поверхности в квартире. Попробовать заняться сексом, держа ее на руках. А иногда возникает желание добавить немного акробатики в привычный интимный процесс.

5. Упражнения дают тебе больше секса

Калифорнийский университет обнаружил, что мужчины, которые проводили в тренажерном зале не менее 1 часа в неделю, получали выгоду из множества преимуществ: они занимались сексом дольше, чувствовали интенсивные оргазмы и занимались сексом с большим количеством разных людей благодаря увеличению их самоуверенности. Типичный беспроигрышный вариант.

6. Упражнения делают тебя более уверенным

Проще говоря, твоя партнерша будет получать удовольствие от секса, если ты будешь уверенным в себе, как показали исследования Университета Рочестера. Женщины считают уверенность в себе самой сексуальной чертой, которая может быть у мужчин. Хорошие новости: тебе понравятся занятия в тренажерном зале. По данным Университета Вебстера, посещение тренажерного зала 2 в неделю уже дает уверенность в себе выше среднего.



Ты станешь более уверенным в себе / Фото unsplash

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