Здавалося б, чим же можна здивувати під час сексу у позиції 69. Але ж ні. Є кілька варіантів цієї секс-позиції, які дозволять отримувати ще більше задоволення. Ними ми залюбки ділимося з вами у новому матеріалі Men 24.

Візьми на озброєння ці 5 версій пози 69, щоб отримати ще більше задоволення від заняття сексом. Men 24 не лише назве позиції, а й розповість про методику виконання та їх переваги!

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1. Перевернута 69

Як це працює: це те ж саме, що і в класичному стилі, але замість жінки зверху перебуває чоловік.

Плюси варіації: перевернута позиція 69 має тенденцію бути грубою. Це ідеальна поза для жінок, яким подобається займатися глибоким оральним сексом. Тут немає нічого дивного, адже чоловік зверху, тож керує процесом здебільшого він.



У перевернутій 69 чоловік – зверху

2. 69 на боці

Як це працює: партнери займаються сексом на боці.

Плюси варіацій: якщо ви з усіх сил намагаєтеся дотягнутися до геніталій один одного за допомогою класичної 69, то позиція 69 на боці може бути для вас. Вона спрощує доступ до всього. Це також вимагає менше роботи для людини, яка традиційно перебуває зверху. Адже в такій позиції, ти часто стаєш на коліна і хоча б на один лікоть, що може викликати втому, якщо робити це протягом тривалого періоду часу.



69 на боці дозволяє отримувати задоволення без надмірних зусиль

3. Присідання в 69

Як це працює: ти сідаєш на підлогу, спираючись руками та відхиляючи голову назад, а твоя кохана стає над твоїми плечима та нахиляється до твоїх геніталій.

Особливості варіації: для неї будуть потрібні сила та гнучкість попереку, сідниць і квадрицепсів, але якщо вони у вас є, то це крутий варіант класичної.



Присідання в 69 – позиція, яка вимагає неабиякої гнучкості

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4. Вертикальна 69

Як це працює: замість того, щоб лежати на плоскій поверхні, ти насправді тримаєш свою партнерку догори ногами, поки стоїш.

Плюси варіацій: ти почуваєшся богом, якщо зумієш це здійснити.

Мінуси варіацій: якщо ти не м'язистий татусь, швидше за все, у тебе не буде сил, щоб безпечно підтримувати партнерку. Ось чому ця поза ідеальна, коли твоя партнерка особливо мініатюрна.



Вертикальна 69 підійде для сильних хлопців з тендітними партнерками

5. Пробивна 69

Як це працює: крім орального стимулювання партнерки використовуй пальці або секс-іграшку, щоб проникнути в неї.

Переваги варіацій: під час внутрішньої стимуляції задоволення зростає експоненціально для обох сторін.



Пробивна варіація передбачає додаткову стимуляцію партнерки

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Урізноманітнюй свій секс у позиції 69. Тобі однозначно сподобається те, що ви з партнеркою відкриєте раніше незвідані глибини задоволення та чуттєвості!

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