14 жовтня в Україні відзначають День захисника України. З цієї нагоди Men 24 вирішив прийти на допомогу тим, хто не знає, що варто подарувати у це свято. До твоєї уваги найкращі подарунки на 14 жовтня чоловікові!

Вибір подарунка – завжди надзвичайно відповідальна місія. Особливо, коли мовиться про презент людині, яка має для тебе особливе значення. Men 24 ділиться ідеями чоловічих подарунків з характером на 14 жовтня, День захисника України.

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Що подарувати на 14 жовтня хлопцю

Щоб не бути надто банальними у виборі подарунку, потрібно уникати шаблонних презентів. Мовиться про парфумерні набори, шкарпетки, светрики, косметику для догляду за обличчям тощо.

Виняток можна зробити лише в тому випадку, якщо хлопець сам про це попросив. І то, тоді потрібно підійти до підбору подарунку відповідально. Недостатньо буде зайти у перший же магазин і купити те, що потрапило у поле зору.

Даруй емоції

До прикладу, можна подарувати сертифікат на роуп-джампінг, якщо хлопець давно про це мріяв. Те ж стосується будь-чого, що пов'язано з екстримом або ж активними видами спорту. До прикладу, можна зібрати друзів і сходити на пейнтбол.

Позитивні емоції запам'ятовуються значно краще та приносять більше задоволення, ніж банальні подарунки.



Подаруй чоловікові емоції на 14 жовтня / Фото x-sport

Даруй спогади

Якщо ви зустрічаєтеся не кілька місяців, то можна влаштувати крутий вечір спогадів. Приготуй круту вечерю та зроби невелике слайдшоу з ваших спільних фото. Такий прояв уваги та турботи однозначно оцінить кожен чоловік. Ба більше, такий підхід дозволить підтримувати вогник почуттів, який поміж вами палає.

Даруй насолоду

Спробуй у цей день зустрічати його після роботи не в спортивному костюмі та з гулькою на голові, а у спокусливій мереживній білизні. Повір, навіть найвтомленіший чоловік не зможе пройти повз свою кохану, яка виглядає просто приголомшливо. Нехай цього вечора він отримує естетичну насолоду. Про продовження ми й нагадувати не будемо. І так усе зрозуміло.



Геть спортивні костюми та гульки / Фото adobestock

Що подарувати на День захисника колегам

Що стосується колег, то тут теж потрібно бодай приблизно орієнтуватися у їхніх вподобаннях. Наприклад, не надто вдалим буде якийсь ароматний подарунок алергіку. Щоби не схибити можеш поговорити з колегами, які краще його знають. Цілком імовірно, що він давно мріяв про крутий рюкзак для походів або скретч-карту українських гір.

Спробуй трішки вивідати про того, кому ти збираєшся робити подарунок. Лише після цього вирушай на його пошуки.



Вивчи вподобання колеги перед тим, як купувати подарунок / Фото istock

Оригінальні подарунки чоловікам на 14 жовтня

Хороший чоловічий подарунок повинен мати характер. Тож постарайся уникати всіляких милих сувенірів і забавок, які мають усі шанси збирати пилюку на полиці його квартири.

Ремінь

Хорошим можна назвати той подарунок, яким будуть користуватися. Тож безпрограшний варіант – ремінь. Тим паче, що цей аксесуар може підкреслити стиль чоловіка. До прикладу, можна звернути увагу на український бренд Клямра. Вони виготовляють якісні шкіряні ремені з оригінальними пряжками. Таких у звичайних магазинах не придбаєш.

Рюкзак

Фанатам подорожей можна сміливо дарувати рюкзаки. І неважливо, чи є в чоловіка рюкзак, чи нема. Це ще один безпрограшний варіант. Ба більше, можна підібрати універсальну модель, яка підійде не лише для мандрівок, а й для повсякденного використання. Український бренд HORONDI пропонує круті та яскраві рюкзаки, які задовольнять навіть найбільш вибагливого чоловіка. Тут і поєднання якісних матеріалів, і надійна фурнітура, і індивідуальний підхід. Самі ж рюкзаки настільки популярні, що їх можна побачити не лише на вулицях України, а й низки країн світу.

Похід до барбершопу

Раз ми вже заговорили про стиль, то не менш крутим подарунком буде похід до барбершопу. Сертифікат на стрижку дозволить чоловікові не лише ідеально виглядати, а й отримати круті емоції. Не забувай, що візит до барбершопу – це значно більше, ніж просто про стрижку. Це справжній чоловічий клуб. Де, до слова, можна зав'язати корисні зв'язки. Комбо!



Похід до барбершопу – найкращий подарунок / Фото pinterest

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Курси екстремального водіння

Не менш вдалим подарунком будуть курси екстремального водіння. Але його доречно дарувати чоловікові, який має водійські права та упевнено почувається за кермом. Це дозволить йому отримати максимум задоволення від заняття. Нарешті можна буде спустити пару та відчути себе справжнім гонщиком за кермом автомобіля, а не затишно відсиджуватися у пробках.



Курси екстремального водіння сподобаються водіям зі стажем / Фото drive

Якісний алкоголь

Хороший та якісний алкоголь – завжди безпрограшний подарунок. Тут головне бодай приблизно орієнтуватися у смакових уподобаннях чоловіка. Рекомендуємо звернути увагу на лінійку смакової горілки The Inked Collection українського бренду Nemiroff, яка складається з трьох особливих і унікальних смаків, що дозволяють не лише розслабитися в хорошій компанії, а й провести гарно час. Також можна подарувати ірландський віскі Bushmills, мексиканську текілу Jose Cuervo або ж американський ром Kraken.



Хороший та якісний алкоголь – відмінний подарунок для будь-якого чоловіка / Фото Nemiroff

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Підійди до вибору подарунка на 14 жовтня відповідально, аби він приніс позитивні емоції та радість тому, хто його отримує. І не відкладай покупку на останній день!