14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. По этому случаю Men 24 решил прийти на помощь тем, кто не знает, что стоит подарить в этот праздник. К твоему вниманию лучшие подарки на 14 октября мужчине!

Выбор подарка – всегда очень ответственная миссия. Особенно, когда говорится о презенте человеку, который имеет для тебя особое значение. Men 24 делится идеями мужских подарков с характером на 14 октября, День защитника Украины.

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Что подарить на 14 октября парню

Чтобы не быть слишком банальными в выборе подарка, нужно избегать шаблонных презентов. Говорится о парфюмерных наборах, носках, свитерах, косметике для ухода за лицом и прочему.

Исключение можно сделать лишь в том случае, если парень сам об этом попросил . И то, тогда нужно подойти к подбору подарка ответственно. Недостаточно будет зайти в первый же магазин и купить то что попало в поле зрения.

Дари эмоции

К примеру, можно подарить сертификат на роуп-джампинг, если парень давно об этом мечтал. То же касается чего-либо, что связано с экстримом или активными видами спорта. К примеру, можно собрать друзей и сходить на пейнтбол.

Положительные эмоции запоминаются намного лучше и приносят больше удовольствия , чем банальные подарки.



Подари мужчине эмоции на 14 октября / Фото x-sport

Дари воспоминания

Если вы встречаетесь не несколько месяцев, то можно устроить крутой вечер воспоминаний. Приготовь крутой ужин и сделай небольшое слайд-шоу из ваших совместных фото. Такое проявление внимания и заботы однозначно оценит каждый мужчина. Более того, такой подход позволит поддерживать огонек чувств, который между вами пылает.

Дари наслаждение

Попробуй в этот день встречать его после работы не в спортивном костюме и с гулькой на голове, а в соблазнительном кружевном белье. Поверь, даже сам ы й уставший мужчина не сможет пройти мимо своей любимой, которая выглядит просто потрясающе. Пусть в этот вечер он получает эстетическое наслаждение. О продлении мы и напоминать не будем. И так все понятно.



Долой спортивные костюмы и гульки / Фото adobestock

Что подарить на День защитника коллегам

Что касается коллег, то тоже нужно хотя бы приблизительно ориентироваться в их предпочтениях. Например, не слишком удачным будет какой-то ароматный подарок аллергику. Чтобы не ошибиться можешь поговорить с коллегами, лучше его знают. Вполне вероятно, что он давно мечтал о крутом рюкзаке для походов или скретч-карте украинских гор.

Попробуй немного выведать о том, кому ты собираешься делать подарок . Только после этого отправляйся на его поиски.



Изучи предпочтения коллеги перед тем, как покупать подарок / Фото istock

Оригинальные подарки мужчинам на 14 октября

Хороший мужской подарок должен иметь характер. Поэтому постарайся избегать всевозможных милых сувениров и игрушек, которые имеют все шансы собирать пыль на полке его квартиры.

Ремень

Хорошим можно назвать тот подарок, которым будут пользоваться. Поэтому беспроигрышный вариант — ремень. Тем более, что этот аксессуар может подчеркнуть стиль мужчины. К примеру, можно обратить внимание на украинский бренд Клямра. Они производят качественные кожаные ремни с оригинальными пряжками. Таких в обычных магазинах не купишь.

Рюкзак

Фанатам путешествий можно смело дарить рюкзаки. И неважно, есть ли у мужчины рюкзак или нет. Это еще один беспроигрышный вариант. Более того, можно подобрать универсальную модель, которая подойдет не только для путешествий, но и для повседневного использования. Украинский бренд HORONDI предлагает крутые и яркие рюкзаки, которые удовлетворят даже самого требовательного мужчину. Здесь и сочетание качественных материалов, и надежная фурнитура, и индивидуальный подход. Сами же рюкзаки настолько популярны, что их можно увидеть не только на улицах Украины, но и ряда стран мира.

Поход в барбершоп

Раз мы уже заговорили о стиле, то не менее крутым подарком будет поход к барбершопу. Сертификат на стрижку позволит мужчине не только идеально выглядеть, но и получить крутые эмоции. Не забывай, что визит в барбершоп – это значительно больше, чем просто о стрижке. Это настоящий мужской клуб. Где, к слову, можно завязать полезные связи. Комбо!



Поход в барбершоп – лучший подарок / Фото pinterest

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Курсы экстремального вождения

Не менее удачным подарком будут курсы экстремального вождения. Но его уместно дарить мужчине, который имеет водительские права и уверенно чувствует себя за рулем. Это позволит ему получить максимум удовольствия от занятия. Наконец-то можно будет спустить пар и почувствовать себя настоящим гонщиком за рулем автомобиля, а не уютно отсиживаться в пробках.



Курсы экстремального вождения понравятся водителям со стажем / Фото drive

Качественный алкоголь

Хороший и качественный алкоголь – всегда беспроигрышный подарок. Здесь главное хотя бы приблизительно ориентироваться во вкусовых предпочтениях мужчины. Рекомендуем обратить внимание на линейку вкусовой водки The Inked Collection украинского бренда Nemiroff, которая состоит из трех особых и уникальных вкусов, позволяющие не только расслабиться в хорошей компании, но и провести хорошо время. Также можно подарить ирландский виски Bushmills, мексиканскую текилу Jose Cuervo или американский ром Kraken.



Хороший и качественный алкоголь – отличный подарок для любого мужчины / Фото Nemiroff

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