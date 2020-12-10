Минуло понад 10 років відтоді, як Subaru показали в офіційному відео Gymkhana. У другій частині серії у 2009 році Кен Блок водив WRX STI, який був більше орієнтований на ралі, а не на дику їзду, яка кидає виклик фізиці. Цей 862-сильний Subaru значно божевільніший, як і людина за кермом. Дивися на Men 24, що він витворяє!

Офіційно 11 випуск серії на YouTube називається Gymkhana 2020: Travis Pastrana Takeover. Насолоджуйся крутими та божевільними трюками на Men 24!

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Ніколи не намагайся відтворити щось подібне в реальному житті! Ми попереджаємо.

Дія відбувається у приморському рідному місті Тревіса Пастрани Аннаполісі, штат Меріленд, і навколо нього. Щоб переконатися, що за кермом сидить не інша людина, він починає зі стрибка через гоночний човен через широку протоку.



Водій приземлився на другому березі протоки / Скриншот з відео

Нам, на жаль, не повідомляють, наскільки великий розрив і як високо машина перебуває над водою. Але ми переконані, що на Dacia Logan таке точно не повториш. А вираз обличчя Пастрани під час виконання цих трюків майже так само захоплює, як і те, що він витворяє!



Після цього він "позмагався" з літаком / Скриншот з відео

Крім цього, глядачів "частують" декількома основними продуктами Gymkhana, такими як ковзання міськими вулицями, пончики, ще трохи пончики та навіть тандемний пончик з абсолютно новим Subaru BRZ. Потім нам показують ще більше повітряних витівок – стрибок на 360 градусів злітно-посадковою смугою під час "зіткнення" з повітряним гонщиком Red Bull.



В одній з частин гонки водій влаштував батл з Subaru BRZ / Скриншот з відео

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Зрозуміло, що цей новий фільм "джимхана" зняли не тільки для того, щоб своєрідно "передати факел" новому водієві, який виконує ті ж трюки. Але будемо вважати, що перший млинець – не нанівець. Сильні ж сторони Пастрани – швидкість і повітря у порівнянні з плавнішими обертаннями Блока і божевільними маневрами. Якщо це майбутнє Gymkhana, франшиза у дуже надійних руках.



Пастрана – справжній екстремал, який запалить Gymkhana / Скриншот з відео

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