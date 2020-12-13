Часть разработки Mercedes-AMG Project One происходит на одном из самых впечатляющих симуляторов вождения в мире. В новом видео команда демонстрирует эту удивительную технологию, которая также выглядит как идеальная игровая кабина для всех, кто увлекается гонками на симуляторах. Смотри крутой ролик на Men 24!

Mercedes-AMG использует эту впечатляющую установку для настройки динамики автомобиля на ранней стадии разработки концепции. По сути, инженеры могут экспериментировать с изменениями в суперкаре, а затем тестировать их на симуляторе, чтобы убедиться, что идеи работают, вместо того, чтобы оценивать каждую незначительную корректировку в реальном мире. Смотри на Men 24 , как это выглядит!

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Симулятор – сложная установка, которая может возвращать и наклонять кабину Project One в соответствии с неровностями дороги. Перед водителем расположен изогнутый экран шириной 29,5 фута (9 метров) . А 5 проекторов 4K создают максимально реалистичное изображение.

Mercedes-AMG может использовать симулятор для изображения обычных дорог, но значительно веселее использовать его на трассе, такой как Нордшляйфе. Команда использует гонщиков для тестирования машины на трассе, так как эти профессионалы могут пробивать одно и то же место на трассе круг за кругом. Это позволяет инженерам что-то изменить, а человек в кабине может сообщить, стало лучше или нет.

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В этом клипе в масштабе 1:49 можно заметить кое-что интересное. На дисплее приборной панели в центре изображена цифра 9, и во все другие моменты эта часть, похоже, предназначена для изображения выбранной пока передачи. Однако в Project One предполагается использование восьмиступенчатой коробки передач. Поскольку поставки гиперкара начнутся не ранее 2021, возможно, компания оценивает, улучшит ли динамику автомобиля еще одно зубчатое колесо.

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