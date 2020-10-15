Як ти вже зрозумів, а заголовок у нас красномовний, то чоловічі піджаки діляться на однобортні та двобортні. Ми пройдемося по основних їхніх відмінностях, а також розповімо тобі, як та з чим їх носити.

Піджаки вже перестали бути символом ділового образу. Тепер їх носять і на повсякдень, доповнюючи образ джинсами, базовими футболками та кросівками, до прикладу. Men 24 допоможе тобі розібратися у різновидах чоловічих піджаків, а також дасть кілька порад, як та з чим їх носити.

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Різниця між однобортним і двобортним піджаком

Основна відмінність між однобортним і двобортним піджаком полягає у кількості рядів ґудзиків. Тож не потрібно ходити до ворожки, аби їх відрізнити.

Однобортний піджак. Тут ґудзики в один ряд. Їх може бути від одного до чотирьох.

Не стомлюємося нагадувати, що нижній ґудзик ми НІКОЛИ не застібаємо. Якщо ж він – єдиний, то завжди має бути у петлі.



Однобортний піджак має один ряд ґудзиків / Колаж 24 каналу

Двобортний піджак. Не складно здогадатися, що його особлива відмінність полягає в тому, що ґудзики тут у два ряди. При чому один із них має суто декоративну роль.

Двобортний піджак часто має три ґудзики у висоту, з яких застібаються два праві нижні або правий посередині. Також є варіації з чотирма ґудзиками, з яких "працюючі" – два. А ще можна знайти і модель з двома та, навіть, шістьма.

Двобортні піджаки розширюють силует, тож не варто їх обирати тим, хто має дуже тіло. Натомість худим чоловікам такий піджак дозволить додати мужності.



Двобортний піджак відрізняється двома рядами ґудзиків / Фото adobestock

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З чим носити однобортні піджаки

Якщо у тебе не надто класичний піджак, то поєднувати його можна практично з будь-чим. Ти можеш сміливо комбінувати його з джинсами, аби сходити на світський захід. В холодні осінні дні можна поєднати піджак зі штанами з вовни. Пара чиносів також матиме чудовий вигляд у поєднанні з однобортним піджаком. Сміливці зможуть носити його разом з шортами. Головне, щоб вони не були спортивними.

Під піджак можна сміливо одягати сорочку, базову футболку, водолазку.



Варіанти поєднання однобортного піджака з іншим одягом / Колаж 24 каналу

З чим носити двобортні піджаки

Попри те, що двобортний піджак виглядає солідніше, його теж можна поєднувати з базовими речами з твого гардеробу. В ідеалі, звичайно ж, якщо цей піджак іде парою з брюками. Але можна сміливо носити його і з джинсами, і з чиносами, і з бавовняними брюками.

Під піджак одягай сорочку. Можеш сміливо брати поло, футболку, або водолазку. Також образ можна доповнити елегантним шарфом.



Двобортний піджак можна поєднувати з чиносами та не класичними сорочками / Фото WireImage

Не бійся експериментувати зі стилем. Носи піджак не на великі свята, а й на щодень. Він підкреслить твій стиль та додасть тобі упевненості!

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