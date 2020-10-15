Як не зганьбитися: як та з чим носити однобортні та двобортні піджаки
Як ти вже зрозумів, а заголовок у нас красномовний, то чоловічі піджаки діляться на однобортні та двобортні. Ми пройдемося по основних їхніх відмінностях, а також розповімо тобі, як та з чим їх носити.
Піджаки вже перестали бути символом ділового образу. Тепер їх носять і на повсякдень, доповнюючи образ джинсами, базовими футболками та кросівками, до прикладу. Men 24 допоможе тобі розібратися у різновидах чоловічих піджаків, а також дасть кілька порад, як та з чим їх носити.
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Різниця між однобортним і двобортним піджаком
Основна відмінність між однобортним і двобортним піджаком полягає у кількості рядів ґудзиків. Тож не потрібно ходити до ворожки, аби їх відрізнити.
Однобортний піджак. Тут ґудзики в один ряд. Їх може бути від одного до чотирьох.
- Не стомлюємося нагадувати, що нижній ґудзик ми НІКОЛИ не застібаємо. Якщо ж він – єдиний, то завжди має бути у петлі.
Однобортний піджак має один ряд ґудзиків / Колаж 24 каналу
Двобортний піджак. Не складно здогадатися, що його особлива відмінність полягає в тому, що ґудзики тут у два ряди. При чому один із них має суто декоративну роль.
Двобортний піджак часто має три ґудзики у висоту, з яких застібаються два праві нижні або правий посередині. Також є варіації з чотирма ґудзиками, з яких "працюючі" – два. А ще можна знайти і модель з двома та, навіть, шістьма.
- Двобортні піджаки розширюють силует, тож не варто їх обирати тим, хто має дуже тіло. Натомість худим чоловікам такий піджак дозволить додати мужності.
Двобортний піджак відрізняється двома рядами ґудзиків / Фото adobestock
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З чим носити однобортні піджаки
Якщо у тебе не надто класичний піджак, то поєднувати його можна практично з будь-чим. Ти можеш сміливо комбінувати його з джинсами, аби сходити на світський захід. В холодні осінні дні можна поєднати піджак зі штанами з вовни. Пара чиносів також матиме чудовий вигляд у поєднанні з однобортним піджаком. Сміливці зможуть носити його разом з шортами. Головне, щоб вони не були спортивними.
Під піджак можна сміливо одягати сорочку, базову футболку, водолазку.
Варіанти поєднання однобортного піджака з іншим одягом / Колаж 24 каналу
З чим носити двобортні піджаки
Попри те, що двобортний піджак виглядає солідніше, його теж можна поєднувати з базовими речами з твого гардеробу. В ідеалі, звичайно ж, якщо цей піджак іде парою з брюками. Але можна сміливо носити його і з джинсами, і з чиносами, і з бавовняними брюками.
Під піджак одягай сорочку. Можеш сміливо брати поло, футболку, або водолазку. Також образ можна доповнити елегантним шарфом.
Двобортний піджак можна поєднувати з чиносами та не класичними сорочками / Фото WireImage
Не бійся експериментувати зі стилем. Носи піджак не на великі свята, а й на щодень. Він підкреслить твій стиль та додасть тобі упевненості!
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