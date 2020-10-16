Рубашка уже давно перестала быть атрибутом исключительно делового стиля. Ее носят как на официальные мероприятия, так и на каждый день. Но мало мужчин задумываются над тем, что только правильный уход за рубашкой позволит ей прослужить как можно дольше. Men 24 поделится с тобой несколькими советами, которые помогут носить любимую рубашку как можно дольше.

Начнем с того, что в базовом гардеробе у тебя обязательно должно быть несколько однотонных рубашек. Если ты офисный клерк – они должны быть одного цвета, чтобы не нарушать дресс-код компании. К ак же носить рубашку так, чтобы она прослужила как можно дольше? Men 24 знает ответ на этот вопрос.

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Меняй рубашку каждый день

Идеальный вариант – одна рубашка на каждый рабочий день. Если дресс-код в компании не слишком строгий, то ты можешь варьировать белые и светло-голубые рубашки. Это позволит не выглядеть каждый день одинаково, а также не беспокоиться, что тебя будут ругать из-за неподходящего внешнего вида.

Не менее важным является и вопрос гигиены. Помни о том, что ткань впитывает ароматы и жидкости, которые выделяет твоё тело. Поэтому носить одну и ту же рубашку целую неделю совсем не стоит.

Тем более чередование рубашек позволит им прослужить как можно дольше.



Рубашку желательно менять каждый день / Коллаж 24 канала

Разумная стирка

Тебе знакома ситуация, когда ты целую неделю "собираешь" белые рубашки, чтобы наконец их постирать. И делаешь ты это потому, что в прошлый раз неудачно постирал свою рабочую рубашку с красной футболкой, и она стала розовой.

Мы рекомендуем больше не ждать. Для стирки, а в твоем случае освежения, рубашки достаточно будет 30-минутного режима . Если ты не посадил пятно, то и беспокоиться не нужно. Рубашка выпереться, получит свежий аромат и будет радовать тебя дальше.

Если ты стираешь рубашку с другой одеждой, то позаботься о том, чтобы барабан машинки ни был переполнен. Это может стать причиной того, что твоя рубашка будет слишком помята, поэтому придется ее значительно дольше гладить. Да и перегружать стиральную машину – плохая идея. Так она прослужит меньше!



Рекомендуем освежать рубашки на быстром режиме стирки / Фото adobestock

Избегай химчисток

Мы прекрасно тебя понимаем: стирка и глажка – не лучшие занятия. Но поверь, химчистка может стать настоящим испытанием для твоей любимой рубашки. Во-первых, это дорого. Во-вторых, тебе нужно потратить время, чтобы заехать в химчистку с рубашками и за рубашками. В-третьих, химия для сухой очистки имеет свойство сокращать срок жизни всего одежды . Помни об этом!



Вместо химчисток отдавай предпочтение общественным прачечным / Фото adobestock

Гладь рубашку

Не будь ленивой задницей и начни наконец гладить рубашки . Используй пару и пройдись по рубашке от А до Я. К слову, глажка позволяет не только вернуть замечательный вид рубашке, но и дает возможность хорошо расслабиться. Оно не удивительно, ведь ты концентрируешься только на процессе, чтобы не обжечься и не пропустить ни одного "помятого" клочка.



Не ленись гладить рубашку / Фото istock

Развешивай рубашки

Шутят, что на рубашку достаточно подышать, чтобы она помялась. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вешать их в шкаф сразу после глажки . Это позволит не только сохранить внешний вид одежды, но и сэкономить себе потом время.



Развешивай рубашки, чтобы они не помялись / Фото pexels

Если ты будешь прислушиваться к нашим советам, твои рубашки будут служить дольше, а ты сэкономишь свое драгоценное время!