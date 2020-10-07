Лестница к успеху: 4 списка и 3 списочка, которые должен вести каждый мужчина
Можно все делать под настроение. Но где гарантия, что ты не забудешь сделать что-то действительно важное? А если и не забудешь, то действительно ли сделаешь это? Есть такое замечательное изобретение у человечества – списки. Это именно тот инструмент, который и не даст тебе забыть о делах, и не даст тебе "забить" на дела.
Список – один из самых распространенных и простых способов организации жизни. Сегодня Men 24 рассказывает о том, зачем нужны списки и какие списки должен вести каждый мужчина.
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Список – это лестница к вершине
Что такое список
Список – это лестница. Вот представь: тебе надо выбраться наверх (а вся твоя жизнь, согласись, так или иначе является путем наверх). Даже не "наверх", а "на верх" – на вершину. Каждый твой шаг должен приближать тебя к ней, но... Но вместо того ты ходишь вокруг да около, потому что не видишь тропы.
- Понимаешь, тропы вверх может и не быть.
- Или она может быть настолько крутой, что по ней можно разве что катиться вниз.
- Или она может просто быть занята другими.
А вот лестницу ты можешь сделать свою. И каждая планка на ней – это и будет тот шаг, который приведет тебя в итоге к вершине. Не отказывайся от этого крайне простого и мегаефективного инструмента.
Лестницу к вершине ты можешь сделать свою – помни / Фото pixabay
Зачем нужны списки
- Как часто ты читаешь и как много – не имеет значения. Имеет значения, если не читаешь – тут надо исправлять ситуацию. Без книг крайне трудно понять этот мир, а следовательно и достичь в нем успеха.
- Так вот, чтобы после прочтения книги не мучиться поиском следующей, открой список книг, которые ты составил заранее! Сэкономишь и нервы, и время. Плюс будешь дисциплинировать себя к чтению и порядку.
- К слову, в этот список можно записывать и полезные мысли из прочитанных них. Если не в бизнесе, то в соцсетях они точно пригодятся (сам знаешь, для чего).
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Список желаний
- Нет, не для Санта Клауса. Тут не до шуток, потому что речь идет о серьезном психологическом барьере – кризисе желаний.
- Эта преграда рано или поздно случается в жизни каждого. Когда вот сидишь и думаешь: "Что же я хочу? Тьфу... Да ничего". И ничего не делаешь. Или делаешь, но вот именно что "ничего".
- Это катастрофа. Но ее можно избежать. Как? Правильно, составив заранее список желаний – как можно длиннее (где-то пунктов на сто). Поэтому даже в моменты страшной скуки у тебя будет к чему стремиться.
Текущие задачи
- Да, это скучно. Да, крайне банально. Но так же необходимо, как дышать, есть... Работать.
- Список текущих задач, поверь, поможет тебе справляться с рутиной, все успевать и никогда никуда не опаздывать. Главное – укажи: что сделать, когда и даже как (это уже чтобы не отвертелся).
- И еще раз: созерцание колонки аккуратно вычеркнутых задач привнесет в твою жизнь новую порцию еще неизведанного наслаждения в конце тяжелого дня.
Записывай все важное и интересное, а еще записывай полезное – и будет тебе счастье / Фото pixabay
3 списочка, которые ну очень желательно иметь
Списочек фильмов для просмотра
- Почти та же история, что и о списке книг. Не столь важная – фильмы все же в основном просматривают для удовольствия. Но и их сейчас такое громадное количество, что тратить время на поиск и выбор – это просто тошнота.
- Короче говоря, хорошо продуманный список фильмов убережет тебя от случайного просмотра случайного фильма (утраченного времени), но и позволит увидеть именно кино по твоим интересам.
Списочек интересностей
- Места, которые ты хотел бы посетить. Есть? Впечатления от уже посещенных мест. Помнишь? Прекрасно!
- Если тебе нечем заполнить эти два пункта – стоит пересмотреть свое отношение к жизни, серьезно.
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Антисписочек
- Здесь все просто: сделай списочек "никогда не" и "ни в коем случае". Бросил курить? Запиши: "Никогда не брать в руки сигарету". Больше не употребляешь алкоголь? Пиши: "Никогда не касаться бутылки".
- Можно и не такое глобальное, конечно. Например: "Ни в коем случае не зависать в клубах по семь часов подряд. Только по шесть". Или: "Ни в коем случае не включать телевизор, пока не покормил кота".