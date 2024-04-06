По словам нашего героя, его долголетие держится на двух столпах. Как отметил Джон Тиннисвуд, говорится о рыбе с картошкой по пятницам и регулярных пеших прогулках в молодости.

Читай также Вот 4 столпа хорошей жизни, по мнению эксперта из Гарварда

Что рекомендует делать Тиннисвуд

Господин Тиннисвуд, который сейчас живет в доме престарелых в Саутпорте, советует "тренировать ум" и "быть умеренным".

Обратим внимание, что предыдущий обладатель титула старейший мужчина в мире, Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы, умер во вторник в возрасте 114 лет.

Господин Тиннисвуд, фанат футбольного клуба "Ливерпуль", родился в городе 26 августа 1912 года и помнит, как стоял на террасах, наблюдая за Билли Лидделлом и Дикси Дином из "Эвертона".

Он познакомился со своей женой Блодвен во время Второй мировой войны, и они поженились в 1942 году. Супруги прожили в браке 44 года, пока Блодвен не умерла в 1986 году. Их дочь, Сьюзен, родилась в 1943 году.



Тиннисвуд женился на своей жене в 1942 году / Фото из семейного архива

Он работал в Royal Mail, Shell и BP до выхода на пенсию в 1972 году.

По его словам, его самым первым воспоминанием был первый день в школе на Лоуренс Роуд, а затем в средней школе Холт, ныне известной как Общеобразовательная школа Чайлдволл.

Он сказал, что не придерживается особой диеты, но продолжает наслаждаться своим любимым блюдом – рыбой с чипсами – каждую пятницу.

Он также порекомендовал "никогда не перегружать свой организм" для здоровой жизни, а также ладить с людьми.

Мы все разные люди. И именно от нас зависит, чтобы эта разница работала, иначе ничего не получится,

– сказал он.

Мистеру Тиннисвуду вручили сертификат Книги рекордов Гиннеса 4 апреля.

Самой старой женщиной, живущей в мире, и самым старым человеком, живущим вообще, является Мария Браньяс Морера из Испании, которая недавно отпраздновала 117-й день рождения.

Стоит внимания 12 мыслей, от которых нужно избавиться, чтобы быть счастливым

Доказательства того, что это самый старый человек, который живет, были проверены старшим консультантом Книги рекордов Гиннеса по вопросам геронтологии Робертом Янгом и Исследовательской группой по вопросам геронтологии.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.