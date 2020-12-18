Порно міцно й упевнено вкоренилося у життя сучасних чоловіків і жінок (так, панянки теж його дивляться). І поки науковці сперечаються про те, наскільки шкідливо дивитися фільми для дорослих, – Men 24 ділиться з тобою 10 цікавими та несподіваними фактами. Поб'ємося об заклад, що ти дізнаєшся багато нового!

А чи знав ти, що перший порнофільм з'явився наприкінці 19 століття? А скільки триває кар'єра порноакторів? На ці та інші питання Men 24 спробує тобі відповісти у новому матеріалі.

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1. Перший порнофільм. Ти не повіриш, але перший порнофільм називався Le Coucher de la Mariée (Наречена перед сном). Вийшов він у 1896 році. Щоправда, від стрічки зберігся лише стриптиз. Якщо його можна так назвати.

Нагадаємо, що перший фільм братів Люм'єр L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat (Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота) зняли у 1895 році.

2. Найпопулярніший запит – лесбіянки. Ніде правди діти. Найчастіше на PornHub шукають ролики з лесбійками. Також популярним є хентай, а також матусі. Зауважимо, що роликів на цьому сервісі надзвичайно багато. Для їх перегляду знадобиться майже 200 років.

3. Порно не стає агресивнішим. Побутувала думка, що з роками порно стає агресивним. Але з цим твердженням не погоджуються науковці з Університету Макгілла (Канада). Вони провели у 2018 році дослідження, яке пролило світло на цю пікантну тему. Соціологи переглянули 269 популярних роликів, завантажених на PornHub за останні 10 років. Виявилося, що агресивні ролики не стали особливо популярними.

4. Кар'єра у порно стрімка. Не всі порноактори й порноактриси досягають успіху. У більшості кар'єра закінчується дуже і дуже швидко. Наприклад, у США середня "кар'єра" актриси триває від 4 до 6 місяців.

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5. Чоловіки з невеликими пенісами дивляться порно частіше. Дослідження Пенсильванського університету показало, що довжина статевого члена корелюється з частотою перегляду порно. До такого висновку учені дійшли після опитування кількох тисяч нідерландців.

Цікаво, що розмір грудей у жінок ніяк не пов'язаний з частотою перегляду порно.

6. Жінки теж дивляться порно. Годі думати про те, що порно дивляться лише чоловіки. Насправді жінки теж роблять це. Наприклад, дослідження PornHub у 2017 році показало, що 27% нідерландських відвідувачів – жінки.

7. Чоловіки у порно частіше досягають оргазму. Тут наче немає нічого дивного, але вражає величезна різниця. У 2018 році дослідники з Університету Квебеку (Канада) почали прослуховувати 50 найпопулярніших відео на PornHub. І вони виявили, що 78% акторів досягали оргазму у порівнянні з 18,3% актрис.

8. Ми не зауважуємо деталі у порно. Дослідження Університету Гронінгена 2012 року показує, що під час перегляду порно ми не бачимо багатьох деталей. Тут усе просто. Кров в основному надходить у ті частини мозку, які відповідають за сексуальне збудження. Тому не дивно, що ти не запам'ятаєш, скільки було яблук на столі або якого кольору була сукенка актриси.



Під час перегляду порно ми не зауважуємо деталей / Фото istock

9. Перегляд порно шкідливий для пам'яті. У 2012 році дослідження з Університету Дуйсбург-Ессен показали, що перегляд порно не приносить користі твоїй пам'яті. В експерименті брали участь 28 піддослідних. Їм показували зображення та запитували, чи бачили вони їх раніше під час дослідження. Виявилося, картинки з сексуальним забарвленням не дозволяють нам концентруватися.

10. Короткі візити. У середнього тривалість відвідування порносайту – 6 хвилин і 20 секунд. А скільки часу ти проводиш на таких сайтах?

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У порно немає нічого поганого. Його дивляться усі, але не всі можуть у цьому зізнатися. Ми ж нагадуємо, що такі ролики можуть допомогти тобі покращити інтимне життя, але ні в якому разі не повинні замінити його!