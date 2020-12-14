Кожен із нас бреше. Це відбувається свідомо та несвідомо. Це можуть бути звичайні перебільшення, а можуть – справжні байки. Тож немає нічого дивного, що у сексі теж знаходиться місце для брехні. Читай на Men 24, про що може брехати твоя дівчина у ліжку!

До твоєї уваги 6 фраз, які допоможуть розкусити брехню дівчини під час сексу. Ознайомлюйся з ними на Men 24!

Варте уваги Буде тепло та приємно: 6 найкращих секс-поз, які дозволять зігрітися взимку

1. "Я дійсно цього не очікувала".

Мовиться про ситуації, коли вона переконує тебе, що зовсім не готувалася до сексу. Не ведися на це! Насправді вона натерла усе воском, одягнула свою найспокусливішу спідню білизну, а також нанесла улюблений парфум.



Немає дівчат, які не готуються до сексу / Фото shutterstock

2. "Мені цього ніколи не робив ніхто"

І ти дійсно міг зробити щось круте. Але сам факт того, що тебе у ліжку порівняли з її попередніми партнерами може добряче зіпсувати тобі настрій, а також загальну атмосферу. З іншого ж боку, тобі має бути приємно, що ти зумів зробити їй максимально добре!

3. "Звичайно, я цілий день думаю про тебе"

Про тебе, Бреда Пітта, Джонні Деппа, а також Раяна Рейнольдса. Просто думки про останніх трьох красунчиків мають вельми низькі шанси матеріалізуватися, а от ти можеш з'явиться у будь-який момент!



Дівчина не може цілодобово думати лише про тебе / unsplash

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4. "О, так"

Цей вигук не означає, що потрібно зупинятися на досягнутому. Насправді вона хоче сказати "рухайся вперед". Але це ж не звучить так сексуально, погодься. Тож зверни увагу на неї. Цілком імовірно, що партнерка потребує прискорення та глибшого проникнення.

5. "Ти виглядаєш сексуально, коли кінчаєш"

Але будьмо об'єктивними. В реальності процес еякулювання не виглядає сексуально. Ти корчиш гримаси, видаєш гортанні звуки. Дехто узагалі плаче. Тож, швидше за все, вона за цією фразою ховає легку усмішку, а не захват!

6. "Я кінчила"

Цю фразу можна ставити на 1 місце у ТОПі брехні під час сексу. Як правило, нею вона хоче тобі донести, що щось ти робиш не так. Їй не все подобається. Задоволення не з'являється. І лише фраза "я кінчила" дозволить нарешті зупинити цей процес. Тут ми розповіли, як зрозуміти, що твоя дівчина симулює оргазм. Візьми на озброєння!



Це найпоширеніша брехня під час сексу / Фото unsplash

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Тож прислухайся до фраз, які вона говорить тобі у ліжку. Вони дозволять зрозуміти, що вона хоче, а що – ні. А також не забувай про те, що цей приємний процес повинен дарувати вам обом насолоду та задоволення. Тож не лінуйся!