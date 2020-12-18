Порно крепко и уверенно укоренилось в жизни современных мужчин и женщин (так, барышни тоже его смотрят). И пока ученые спорят о том, насколько вредно смотреть фильмы для взрослых – Men 24 делится с тобой 10 интересными и неожиданными фактами. Готовы поспорить, что ты узнаешь много нового!

А ты знал, что первый порнофильм появился в конце 19 века? А сколько длится карьера порноактеров? На эти и другие вопросы Men 24 попытается тебе ответить в новом материале.

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1. Первый порнофильм. Ты не поверишь, но первый порнофильм назывался Le Coucher de la Mariée (Невеста перед сном). Вышел он в 1896 году. Правда, от ленты сохранился только стриптиз. Если его можно так назвать.

Напомним, что первый фильм братьев Люмьер L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat (Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота) сняли в 1895 году.

2. Самый популярный запрос – лесбиянки. Что греха таить. Чаще всего на PornHub ищут ролики с лесбиянками. Также популярен хентай, а также мамочки. Заметим, что роликов на этом сервисе очень много. Для их просмотра потребуется почти 200 лет.

3. Порно не становится агрессивным. Бытовало мнение, что с годами порно становится агрессивным. Но с этим утверждением не согласны ученые из Университета Макгилла (Канада). Они провели в 2018 году исследование, которое пролило свет на эту пикантную тему. Социологи просмотрели 269 популярных роликов, загруженных на PornHub за последние 10 лет. Оказалось, что агрессивные ролики не стали особо популярными.

4. Карьера в порно стремительная. Не все порноактеры и порноактрисы достигают успеха. В большинстве карьера заканчивается очень и очень быстро. Например, в США средняя "карьера" актрисы длится от 4 до 6 месяцев.

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5. Мужчины с небольшими пенисами смотрят порно чаще. Исследование Пенсильванского университета показало, что длина полового члена коррелирует с частотой просмотра порно. К такому выводу ученые пришли после опроса нескольких тысяч нидерландцев.

Интересно, что размер груди у женщин никак не связан с частотой просмотра порно.

6. Женщины тоже смотрят порно. Хватит думать о том, что порно смотрят только мужчины. На самом деле женщины тоже делают это. Например, исследования PornHub в 2017 году показало, что 27% нидерландских посетителей – женщины.

7. Мужчины в порно чаще достигают оргазма. Здесь нет ничего удивительного, но поражает огромная разница. В 2018 году исследователи из Университета Квебека (Канада) начали прослушивать 50 самых популярных видео на PornHub. И они обнаружили, что 78% актеров достигали оргазма по сравнению с 18,3% актрис.

8. Мы не замечаем деталей в порно. Исследование Университета Гронингена 2012 года показывает, что во время просмотра порно мы не видим многих деталей. Здесь все просто. Кровь в основном поступает в те части мозга, которые отвечают за сексуальное возбуждение. Поэтому неудивительно, что ты не запомнишь, сколько было яблок на столе или какого цвета было платьице актрисы.



Во время просмотра порно мы не замечаем деталей / Фото istock

9. Просмотр порно вреден для памяти. В 2012 году исследования из Университета Дуйсбург-Эссен показали, что просмотр порно не приносит пользы твоей памяти. В эксперименте участвовали 28 испытуемых. Им показывали изображения и спрашивали, видели ли они их раньше во время исследования. Оказалось, картинки с сексуальной окраской не позволяют нам концентрироваться.

10. Короткие визиты. В среднем продолжительность посещения порносайта – 6 минут и 20 секунд. А сколько времени ты проводишь на таких сайтах?

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