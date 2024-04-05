И хотя до соревнований еще несколько месяцев, Маноду почти готов выложиться на полную в Париже. Журналисты пообщались с обладателем 4 олимпийских медалей (1 золотая и 3 серебряные), который поделился с нами ключами к своей диете и режиму тренировок, чтобы быть на уровне спортсмена высоких достижений.

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Тренировки высоких достижений

Физическая подготовка пловца, который выиграл олимпийское золото на дистанции 50 метров вольным стилем в Лондоне 2012 года, содержать пять еженедельных сессий специальных тренировок с отягощениями или на укрепление мышц.

Мышцы, которые прорабатываются в первую очередь, – это плечи, грудные мышцы и трицепсы. Чтобы выдержать такой бешеный темп и удовлетворить свои потребности в питании, спортсмен дополняет еду протеиновыми коктейлями во время тренировок.

Я не обязательно делаю одно и то же на каждой утренней тренировке. Дважды в неделю я сосредотачиваюсь на подвижности, например, обычно перед первой тренировкой. Также я делаю две тренировки с отягощением и час занимаюсь пилатесом,

– рассказывает он.



Прежде всего он прорабатывает плечи, грудные мышцы и трицепсы / Фото Cortesía

Диета без завтрака

Для Флорана Маноду утро начинается без завтрака. Так называемый "самый важный прием пищи" отходит на второй план из-за его графика.

Я не ем по утрам и знаю, что это немного странно. Но если бы я поел, мне пришлось бы ждать три часа перед плаванием, а наши тренировки начинаются в 7 утра. Если бы я вставал в 4 утра, чтобы поесть, а потом еще и переварить еду, я бы не смог жить!

– объясняет олимпийский пловец.

Важность солнечных ванн

Флоран Маноду признает важность составления точного плана действий на Олимпийских играх, но подчеркивает, что оставаться гибким и приспосабливаться к своим ощущениям остается крайне важным.

"В зависимости от того, как пройдет сезон, я буду чувствовать себя более или менее хорошо, и тогда я буду решать вместе со своей командой, добавить соревнования или убрать одно", – объясняет он.

Олимпийский чемпион, который на момент интервью тренировался в Брисбене (Австралия), также считает, что пополнение запасов витамина D является важным для поддержания бодрости духа и мотивации.

Во время подготовки есть вещи, которые ты не можешь контролировать, но цель всегда заключается в том, чтобы работать, а также получать как можно больше солнца!

– подчеркнул он.



Флоран Маноду отметил важность солнечных ванн / Фото Cortesía

Все спланировано

В период с сентября по декабрь прошлого года я находился в состоянии "наполовину готовиться, наполовину наслаждаться", но с 5 января я изменился,

– рассказывает Флоран Маноду.

До этого он не ставил себе никаких ограничений, и это тоже часть подготовки. Если ему хотелось съесть пиццу в понедельник и гамбургер в среду, он бы это сделал, но сейчас это в прошлом.

Олимпийский пловец объясняет, что объем физической работы будет оставаться высоким до конца мая, после чего его нагрузка резко уменьшится с приближением Олимпиады.

"В какой-то момент нужно накапливать энергию", – подчеркивает он.

Подготовка к таким важным соревнованиям происходит поэтапно, и каждый этап имеет свою функцию.

Психологический менеджмент

Во время разговора Флоран Маноду настаивал на важности психологической работы и ментальной подготовки.

"У нас есть физические тренеры для тела, почему мы не должны иметь их для ума?" – спрашивает спортсмен, который работает со специалистом Томасом Саммутом со времен Олимпиады в Лондоне.

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Он считает, что очень обидно, что люди все еще иногда думают, что иметь ментального тренера – это признак слабости. Это совсем не так, как физическая подготовка, и это придало ему уверенности.

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