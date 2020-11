Никто не будет спорить с тем фактом, что "Форсаж" – одна из самых успешных франшиз. Оно и неудивительно, ведь серия фильмов сочетает в себе все то, что любят мужчины: крутые автомобили, красивых девушек, истории о крепкой дружбе. Выход новой ленты отложили, но есть и плюс: есть время пересмотреть все фильмы снова. И на это вдохновят лучшие моменты "Форсажа", которые запомнились каждому!

К твоему вниманию на Men 24 подборка лучших моментов из фильмов "Форсаж", которые понравились каждому зрителю и запечатлелись в памяти.

1. Первые уличные гонки Брайана ("Форсаж", 2001 год)

По нашему мнению, это – ностальгия в лучшем ее виде!

"Когда фильм "Форсаж" был посвящен исключительно уличным гонкам", – один из самых распространенных комментариев на ютубе.

Эта сцена заставляет грустить за рубежом веков. Поэтому нет ничего удивительного, что именно этот фильм буквально перевернул наш мир с ног на голову. Помнишь момент, когда Брайан О'Коннер (Пол Уокер) и Доминик Торетто раскручивают баллоны с нитро, чтобы "обуть" соперника? Графика, конечно же, такая себе. Но это простительно. Все же 2001 год на дворе был. Со всем тем, дрожь пробирает до сих пор.

2. Прыжок с моста ("Двойной форсаж", 2003 год)

Мы не знаем, застал ли ты эти времена, когда гифку с этим прыжком ребята пересылали друг другу по инфракрасному порту на телефоне. Оно и не удивительно, ведь это классика. А еще в самом начале ролика ты увидишь Фернандо Сукре, одного из любимцев зрителей в сериале "Побег из тюрьмы".

Первая часть "Форсажа" была настолько популярна, что у создателей не возникло сомнений, что сиквел нужен. И он полностью оправдал ожидания. А прыжок через мост заставляет каждого держаться за кресло, пока не убедится, что О'Коннеру удастся приземлиться на колеса.

3. Возвращение Доминика ("Тройной форсаж: Токийский дрифт", 2009 год)

Каждый из нас думал, что в ленте 2009 года мы снова не увидим Вина Дизеля. Это было в "Двойном форсаже", где героя Доминика Торетто так и не показали. И каким б ы ло удивление, когда в конце фильме появляется любимец миллионов. Именно с ним будет бороться Шон Босуелл (его играет Лукас Блэк).

Чего только стоит этот диалог:

– Крутая тачка!

– Я выиграл ее у моего друга Хана два года назад.

– Я не знал, что Хан был в Америке.

– Он был, когда катался со мной!

4. Падение с самолета ("Форсаж 7", в 2015 год)

Это настоящее безумие, от которого пробирает до костей. Ну кому бы пришло в голову сбросить свой автомобиль с самолета. А сделать это с собой в салоне? Такое можно увидеть только в "Форсаже". Здесь наконец и графика реалистичная, и эмоции зашкаливают, когда закрадывается мысль, что парашют может не раскрыться.

5. Последняя поездка ("Форсаж 7", 2015 год)

Если ты не черствый, как позапрошлогодний батон, то эта сцена должна вызывать у тебя дрожь и слезы. Оно и не удивительно, ведь это последняя сцена, в которой сыграл Пол Уокер. Актер погиб в 2013 году в результате автокатастрофы. На тот момент съемки "Форсажа 7" шли полным ходом.

Поэтому очень символично, что в финальной сцене мы видим Пола и Вина Дизеля, а на заднем фоне играет "See You Again" (песня, которую посвятили Уокеру). Это, пожалуй, самая сильная сцена из "Форсажа", которую нам показывали создатели франшизы. В ней Брайан О'Коннер спрашивает Донимика: "Ты думал, что сможешь уйти, не попрощавшись?" .

Мы настоятельно рекомендуем пересмотреть все части "Форсажа". Ты как раз успеешь это сделать до того, как на большие экраны выйдет 9 часть фильма!