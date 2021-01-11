Деякі види транспорту можуть зрівнятися з елегантністю дерев'яних човнів відомої італійської компанії Riva. Але що якщо домогтися подібної вишуканості під час реставрації мотоцикла? Французи модернізували байк Indian Scout, і тепер він нагадує яхту. Дивися на Men 24 круті фото мотоцикла!

Французькі фахівці компанії Alternative Sidecar з Аблон-сюр-Сен (муніципалітет неподалік Парижа) зуміли подарувати нове життя сучасному Indian Scout. Вони обладнали його крутою коляскою, а також провели низку доопрацювань. Гайда дивитися на Men 24, як тепер виглядає байк, який нагадує яхту на колесах.

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Для цього компанія Alternative Sidecar заручилася підтримкою Жака Жувенала з Atelier JAB – теслі, котрий спеціалізується на автомобільних роботах. Він має досвід створення дерев'яної обробки машин, байків, мотоциклів з коляскою, і навіть побудував власний кафе-рейсер Yamaha XS650.



Для модернізації вибрали Indian Scout 1200

Після того як команду зібрали, залишалося лише знайти відповідного донора. Вони зупинилися на моделі Indian Scout 1200 та придбали її в індійському представництві у Валенсії. Стокову коляску для Scout придбати неможливо. Тож дизайнери вирішили взяти наявну модель від Gran'Large та переробили її, щоб вона виглядала нижчою і відповідала пропорціям мотоцикла.

Їхня запатентована система кріплення не вимагає будь-яких модифікацій рами на донорському байку. Це означає, що таку коляску від Gran'Sport можуть пропонувати усім покупцям мотоцикла, адже її установка не потребуватиме надмірних зусиль.



Кріплення коляски не потребує модифікацій рами на мотоциклі

У всіх установках з коляскою Alternative Sidecar використовуються рами та кронштейни, виготовлені зі сталевої труби, звареної методом MIG (напівавтоматична зварка електродним дротом у середовищі захисного газу – інертного (аргону) або активного (вуглекислого газу)). Вони також використовують конструкцію "великого колеса" з поворотним важелем й амортизатором для максимального комфорту. У цій варіації використаний амортизатор Hagon та дискові гальма Brembo, пов'язані з педаллю заднього гальма байка. Сам байк оснащений жорсткішими пружинами вилки та потужнішим набором задніх амортизаторів від Shock Factory.



Для коляски використовують рами та кронштейни, виготовлені зі сталевої труби

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Серед інших особливостей коляски – 50-літровий багажник і повний комплект світлодіодного освітлення. Вона також оснащена вітровим склом у стилі Brooklands, хромованою ручкою та підставкою для ніг. В Alternative Sidecar навіть є вбудований USB-порт для зарядки, а також кришка, яка дозволяє захистити інтер'єр.



Коляска оснащена 50-літровим багажником, а також світлодіодним освітленням

Але родзинкою коляски є дерев'яне оздоблення у стилі Riva. В основі використовується тверде червоне дерево, а також платан для смугових вставок. Жак вручну сформував підлогу та зовнішню сходинку, а також додав смугу, що йде вниз спереду. Він також працював над новими підлокітниками та підкладками для набору нестандартних значків.



Родзинка коляски – дерев'яне оздоблення у стилі Riva

Зауважимо, що Жак – не єдиний майстер, який працював над цим проєктом. Поруч зі штаб-квартирою Alternative Sidecar є майстер зі шкіри, який спеціалізується на інтер'єрах автомобілів. Він створив приголомшливу бордову шкіряну оббивку.



Інтер'єр мотоцикла оздоблений бордовою шкіряною оббивкою

Тож власник оновленого Indian Scout зможе почуватися так, наче він паркує не байк, а Riva Aquarama 60-х років. Ми приголомшені роботою, яку виконали майстри. Шкода, що нам не оголошують ціну на модифікацію. Хоча, маємо підозру, що коштуватиме байк як непогана яхта.

Усі фото Franck Blanquin

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