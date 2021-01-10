40 років тому Honda CB900F була респектабельною, але зараз вона суттєво поступається спортивним мотоциклам, які легші, швидші та краще оснащені. Але якщо дати популярному CB нову ходову частину та двигун? NCT Motorcycles зробили це, модернізувавши Honda CB900F. Дивіться на Men 24, що з того вийшло.

Ця модель Honda CB900F 1980 року прибула до австрійського салону з концептом від свого власника. Він назвав його "Чорний лебідь" на честь теорії чорного лебедя: метафора чогось несподіваного, що має велике значення. Гайда разом з Men 24 дивитися, як тепер виглядає популярний байк.

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Завдяки ходовій частині Ducati та нестандартному кузову CB900F зробили невпізнанним, якщо не брати до уваги гігантський рядний чотирициліндровий двигун.



Проєкт отримав назву "Чорний лебідь" на честь теорії чорного лебедя

Начальник цеху Девід Відманн говорить, що тільки у двигун вклали близько 8000 євро. Список модернізації включає ковані поршні та шатуни, полегшений колінчастий вал, гоночні кулачки, нові клапани та безліч інших пристосувань.

Вихлоп замінили на гоночну систему 4 в 1 з нержавіючої сталі, що упирається в кінцеву коробку Akrapovič. Разом з новими карбюраторами Keihin CR і фільтрами K & N, двигун об'ємом 980 кубічних сантиметрів видає неймовірні 130 кінських сил на задньому колесі.



Двигун видає 130 кінських сил на задньому колесі

NCT також використали деталі з Ducati Monster 1100 EVO. А саме його колеса, односторонній маятник, задні амортизатор і гальмо. Це модифікація, яку команда робила раніше, тому вони точно знали, де приварити нову амортизаторну опору до рами.



У Ducaty Monster 1100 EVO запозичили колеса, односторонній маятник і задній амортизатор

Спереду можна побачити набір вилок Showa, утримуваних нестандартною верхньою вилкою, які відповідають колесу Ducati. Передні гальма від Brembo з новим головним циліндром і плетеними лініями з нержавіючої сталі від Spiegler.

Також є переднє крило з вуглецевого волокна і набір агресивних шин Pirelli Diablo Supercorsa. Завдяки новій ходовій частині та зміненій конструкції підрамника цей CB тепер має чіткішу стійку.



Переднє крило виготовлене з вуглецевого волокна

Девід запросив свого друга Блажа Шуштаршіча з компанії ER Motorcycles зі Словенії, щоб почаклувати над новим кузовом Honda. NCT та ER кілька років співпрацюють, але це найбільший проєкт, над яким вони працювали разом.

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Блаж не лише спроєктував нові деталі, а й виробляв їх. І бак, і хвостове оперення – елементи, виготовлені з алюмінію вручну. На один лише бак пішло близько 200 годин роботи. Новітній член команди NCT та штатний інженер Міхаель Кьольц виготовив бензобак у вбивчому гоночному стилі.



Бак виготовлений вручну, а забрав процес його створення близько 200 годин

Тримач фари та фіксатор спідометра надруковані на 3D-принтері, як і світлодіодна фара та спідометр Motogadget. NCT також встановили перемикачі та покажчики повороту від німецької компанії Motogadget. Інші оновлення охоплюють кліпси LSL, нові задні комплекти та комбіновані світлодіоди задніх ліхтарів, а також покажчиків повороту ззаду.



Тримач фари та фіксатор спідометра надруковані на 3D-принтері

Природно, у "Чорного лебедя" є прихована ліврея, відповідна до своєї назви. Оздоблення в основному чорне, з тонкими смужками, "пір'ям" Honda на баку та невеликим мотивом CB980 R на хвості. Придивися, і ти зауважиш, що колір акценту фарби та прострочка сидінь відповідають ніжкам вилки та кришці бензобаку.

Оббивка сидіння натхнення інтер'єром позашляховика Lamborghini Urus та доповнена акуратним логотипом NCT Motorcycles ззаду.



На оббивку сидіння надихнув інтер'єр позашляховика Lamborghini Urus

Практики відзначать відсутність номерного знака або дзеркал. Але запевняємо, що вони існують. Просто зараз не прикріплені. І тут усе логічно, адже "Чорний лебідь" проведе зиму у вітальні свого господаря. А вже влітку він роз'їжджатиме сонними вулицями Зальцбурга.



Зиму Honda CB900F "Чорний лебідь" проведе у вітальні нового власника

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Усі фото Peter Pegam