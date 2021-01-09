Новий 2021 рік ще не встиг набрати обертів, а нам уже показали перший кастомний мотоцикл Harley-Davidson. Над Gentle Style працювали хлопці з німецького салону Thunderbike. Ми на Men 24 гарантуємо, що тобі однозначно сподобається їхня робота!

І поки ми всі очікуємо на перший цифровий захід Harley-Davidson, який відбудеться 19 січня 2021 року, є можливість глянути на крутий кастомний байк. Над ним працювали хлопці з німецького салону Thunderbike. Гайда дивитися на Men 24, як виглядає Harley-Davidson Gentle Style.

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Проєкт Harley-Davidson Gentle Style натхненний двома старими збірками з портфоліо гаража: Ego Style та Black Panter. Байк описаний так: "має зовнішній вигляд спритного джентльмена з його фарбою та спортивними акцентами". Але байк надзвичайно складно назвати м'яким. За винятком, мабуть, сидіння.

У традиційному для Thunderbike стилі, байк отримав низку візуальних змін, а також певних модифікацій "начинки". Мотоцикл отримав понад 30 нестандартних елементів обладнання: від витягнутого алюмінієвого паливного бака до безлічі кришок, які прикрашають двоколісний байк.

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Байк отримав занижену передню частину, а також пневматичну підвіску, прикріплену до задньої частини. Gentle Style забарвлений у чорний колір завдяки партнеру Thunderbike у цій галузі, Інго Крузе.

Ціна переобладнання не згадується, але, як завжди, у магазині вказані більшість запчастин, які використовувалися. Тож ми спробували підрахувати та дійшли до висновку, що проєкт обійшовся у понад 12 тисяч євро. Це не враховується ціна самого донора, фарбування, а також роботи.

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Раніше ми розповідали про Мартіна Беккера з MB Cycles, котрий за 15 років своєї роботи здобув репутацію одного з найкращих виробників байків Harley-Davidson за індивідуальним замовленням у Німеччині. Нещодавно він створив кастомний байк Bonneville GS. Розповідаємо, чим же такий особливий цей мотоцикл.