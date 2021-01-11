Некоторые виды транспорта могут сравниться с элегантностью деревянных лодок известной итальянской компании Riva. Но если добиться подобной изысканности во время реставрации мотоцикла? Французы модернизировали байк Indian Scout, и теперь он напоминает яхту. Смотри на Men 24 крутые фото мотоцикла!

Французские специалисты компании Alternative Sidecar с Аблон-сюр-Сен (муниципалитет близ Парижа) сумели подарить новую жизнь современному Indian Scout. Они оборудовали его крутой коляской, а также провели ряд доработок. Айда смотреть на Men 24 , как теперь выглядит байк, который напоминает яхту на колесах.

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Для этого компания Alternative Sidecar заручилась поддержкой Жака Жувенал с Atelier JAB – плотника, который специализируется на автомобильных работах. Он имеет опыт создания деревянной отделки машин, байков, мотоциклов с коляской, а также построил собственный кафе-рейсер Yamaha XS650.



Для модернизации выбрали Indian Scout 1200

После того как команду собрали, оставалось только найти подходящего донора. Они остановились на модели Indian Scout 1200 и приобрели ее в индийском представительстве в Валенсии. Стоковую коляску для Scout приобрести невозможно. Поэтому дизайнеры решили взять имеющуюся модель от Gran'Large и переделали ее, чтобы она выглядела ниже и соответствовала пропорциям мотоцикла.

Их запатентованная система крепления не требует каких-либо модификаций рамы на донорском байке . Это означает, что такую коляску от Gran'Sport могут предлагать всем покупателям мотоцикла, ведь ее установка не потребует чрезмерных усилий.



Крепления коляски не требует модификаций рамы на мотоцикле

Во всех установках с коляской Alternative Sidecar используются рамы и кронштейны, изготовленные из стальной трубы, сваренной методом MIG (полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа – инертного (аргона) или активного (углекислого газа)). Они также используют конструкцию "большого колеса" с поворотным рычагом и амортизатором для максимального комфорта. В этой вариации использован амортизатор Hagon и дисковые тормоза Brembo, связанные с педалью заднего тормоза байка . Сам байк оснащен жесткими пружинами вилки и мощным набором задних амортизаторов от Shock Factory.



Для коляски используют рамы и кронштейны, изготовленные из стальной трубы

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Среди других особенностей коляски – 50-литровый багажник и полный комплект светодиодного освещения. Она также оснащена ветровым стеклом в стиле Brooklands, хромированной ручкой и подставкой для ног. В Alternative Sidecar даже есть встроенный USB-порт для зарядки, а также крышка, которая позволяет защитить интерьер.



Коляска оснащена 50-литровым багажником, а также светодиодным освещением

Но изюминкой коляски является деревянная отделка в стиле Riva. В основе используется твердое красное дерево, а также платан для полосных вставок. Жак вручную сформировал пол и внешнюю лесенку, а также добавил полосу, идущую вниз впереди. Он также работал над новыми подлокотниками и подкладками для набора нестандартных значков.



Изюминка коляски – деревянная отделка в стиле Riva

Заметим, что Жак – не единственный мастер, который работал над этим проектом. Рядом со штаб-квартирой Alternative Sidecar есть мастер из кожи, который специализируется на интерьерах автомобилей. Он создал потрясающую бордовую кожаную обивку.



Интерьер мотоцикла украшен бордовой кожаной обивкой

Поэтому владелец обновленного Indian Scout сможет чувствовать себя так, словно он паркует не байк, а Riva Aquarama 60-х годов. Мы потрясены работой, которую проделали мастера. Жаль, что нам не объявляют цену на модификацию. Хотя, есть подозрение, что будет стоить байк как неплохая яхта.

Все фото Franck Blanquin