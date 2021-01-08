Універсальність Kawasaki W800 – одна з переваг цього мотоцикла. Додай до цього кілька модів, і в одну мить ти зможеш отримати приголомшливий байк, який захоче кожен. Але як щодо того, щоб перетворити його на повноцінний вінтажний мотокрос, де оригінальний байк практично невпізнаваний. Men 24 саме про таку модифікацію Kawasaki W800 розповість тобі!

Маріо Соарес, котрий кілька останніх років керував майстернею MRS Oficina у Парижі, перевіз її у рідне місто Шавес у Португалії. Він створив крутий вінтажний мотокрос на базі популярного мотоцикла Kawasaki W800. Дивися на Men 24, наскільки він змінив японця.

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Вінтажний Kawasaki W800 – четверта спільна робота Маріо з Kawasaki France. Це останній проєкт, випущений у його паризькій майстерні. Ідея полягала в тому, щоб створити вінтажний байк з атмосферою мотокросу, винятково для бездоріжжя та катання іншими не надто простими маршрутами. Загальна естетика нагадує епоху, а не якийсь конкретний мотоцикл. Але якби не сучасна підвіска та свіжа фарба, байк легко можна було б сплутати з вінтажним стокером.

З чого почалася робота над байком

Для початку Маріо довелося вкоротити та звузити запасний бак, щоб домогтися правильних пропорцій. Це залишило занадто мало місця для паливного насоса та пристойної кількості палива, тому він також побудував додатковий бак під сидінням, щоб утримувати насос.

Соарес трохи попрацював над рамою, але зберіг її довгу вигнуту задню петлю, просто додавши новий виступ для заднього крила. Нагорі – нове коротке сидіння, а з боків – пара алюмінієвих табличок з номерами ручної роботи. Вінтажні крила у стилі тріалу теж виготовлені на замовлення.



Маріо Соарес удосконалив раму та додав нове коротке сидіння

Класичний кузов W800 доповнений повністю сучасними деталями. Попереду Маріо прищепив коромисла та перевернуті вилки Showa від Kawasaki KX450F.

Для задньої частини він придбав алюмінієвий маятник на вторинному ринку. Потім вкоротив його на кілька дюймів і приварив нові амортизатори. Він під'єднаний до пари виготовлених на замовлення амортизаторів Öhlins, довжина яких перевищує стандартну.



Ззаду Маріо приварив нові амортизатори

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Колеса складаються з ободів Excel 21F/18R, прикріплених до маточини Talon і обгорнутих поперечними шинами Bridgestone. Маріо встановив повну гальмівну систему від спонсора проєкту Beringer, включаючи диски, супорти та головні циліндри, зі спеціальною пластиною для установки заднього супорта.

Ти також можеш побачити елементи керування Beringer вгорі, встановлені разом з кермом і ручками Renthal. А оскільки на цьому Kawasaki не передбачене катання містом, проводку спростили аж до кнопки запуску та вимикача.



На Kawasaki використовуються елементи керування Beringer

400 годин роботи

Працював Маріо над цим байком 400 годин. Тож у проєкті кожна деталь продумана до найменшої дрібниці. Внизу є спеціальна гальмівна пластина. І якщо ти глянеш спереду, ти зауважиш спеціальну направляючу гальмівну лінію, прикріплену до нижньої вилки.

Подвійна вихлопна система виготовлена з нержавіючої сталі, також виготовлена Маріо. Вона містить приховані поглиначі децибелів, щоб підтримувати розумний рівень шуму, а також заглушки для установки датчиків викидів. Пара поролонових фільтрів подбає про роботу на стороні всмоктування.



Вихлопна система виготовлена з нержавіючої сталі

Паралельний здвоєний двигун W800, можливо, – найкрасивіша особливість. Але тут він відходить на задній план, адже яскрава зовнішність байка перетягує на себе ковдру.

Маріо зробив усе на цій збірці самостійно, за винятком оббивки та фарби. Він використав ліврею з палітрою, запозичену в KX500 80-х років. Байк доповнений кількома необробленими алюмінієвими деталями та ніжно-синьою обробкою рами.



Практично всі деталі, які ти бачиш, зроблені Маріо самостійно

Також на байку можна побачити набір "одиниць". Вони символізують домінування гонщика команди Kawasaki Елі Томака у чемпіонаті AMA Supercross 2020 року.



Цифра 1 на байку символізує домінування гонщика команди Kawasaki

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Маріо на славу попрацював над Kawasaki. Байк складно впізнати. А його нове "обличчя" буквально змушує зупинити на ньому погляд. Вартість, на жаль, не розголошується. Але ми більш ніж переконані, що справжній фанат мотоциклів не пошкодує грошей, щоб отримати цей вінтажний мотокрос для своєї колекції.



Байк Kawasaki W800 ідеально підходить для мотокросу

Усі фото Jean-François Muguet