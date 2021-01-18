Останнім часом кастомним називають будь-який мотоцикл, який пройшов низку доопрацювань. Але ж це не зовсім справедливо. Адже ми чудово розуміємо, що справді кастомним можна вважати байк, який побудували практично з нуля, додавши йому самобутній характер і неймовірний дизайн. Men 24 цього разу розповість саме про такий. Гайда дивитися на ексклюзивний кастом з Honda CB360.

Стара Honda CB360 70-х років минулого століття – байк, який повинен був доживати своїх останніх днів на звалищі. Але співробітники Titan Motorcycles з Австрії вирішили, що зарано списувати цей мотоцикл. Вони вдихнули в нього нове життя. А Men 24 пропонує глянути, що з того всього вийшло.

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Міхал Зібенхофер врятував іржавий CB360 від рук переробників металобрухту. Він перетворив його на хаотичний мото-арт у гаражі Titan у Граці, Австрія. Сама майстерня теж має цікаву історію та символізм.



Honda CB360 мала шанси згнити на звалищі металобрухту, але їй пощастило

Нам сказали, що це був сарай для державних коней, тому тут завжди враховувалася потужність,

– зауважив Зібенхофер.

Над дерев'яним сидінням байка працював Руді Гарнвейднер. Він володіє столярним цехом. Використав майстер дошку з оливкового дерева, яка й стала кріслом для Honda CB360. Але відзначимо, що Зібенхофер не очікував, що Руді підійде до процесу настільки скрупульозно та віртуозно. В нього ж не було досвіду створення сидінь для мотоциклів. Тим паче дерев'яних.

Я б не очікував такої точності з самого початку. Вбудовані кишені на нижній стороні для мінімальної кількості електрики, кабельні вводи акуратно вирізані. Є навіть канавка для клею на нижній стороні,

– не без захвату розповідає Зібенхофер.

Майстер вирішив також перебрати двигун. Поршень, циліндр і головку циліндра він повернув на 180 градусів навколо вертикальної осі. Бо йому так захотілося. Шпильки довелося перемістити, мастилопроводи розширити, а ланцюгам приводу знадобилося більше місця. Над додатковими запчастинами він працював вручну. А виготовляв їх вдома.

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Я завжди прагнув взяти найстрашніший мотоцикл, який тільки можна знайти. І зробити з нього щось дійсно круте. Байк побудували лише для шоу. Ми виставляли його на виставці кастом-байків у Бад-Зальцуфлені (Німеччина), і я виграв з ним чемпіонат Австрії. Він ніколи не був призначений для справжньої їзди,

– розповідає Зібенхофер.

В Австрії використання комбінованого ніжного гальма для передніх і задніх коліс заборонене. Тож для поїздки на дорозі доведеться багато переробити. А це, на думку майстра, уже погано впливає на дизайн.



На жаль, на цьому байку їздити заборонено, але дивитися на нього – ні

І попри те, що на цій Honda CB360 не поганяєш містом, він все одно викликає шалений захват. Підозрюємо, що він органічно впивався б десь у пустелі під час зйомок нового "Шаленого Макса".

Усі фото Klemens Koenig

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