За последние несколько лет стартапы, которые занимаются электрическим транспортом, растут как грибы. В странах Азии, Европы и Австралии электрические байки все чаще можно увидеть на улицах. Поэтому FTN Notion, новозеландский стартап, решил приобщиться к миру электрифицированного транспорта. Он готовит к выпуску свой первый электрический байк. Айда смотреть на Men 24 чем поразит новинка!

Благодаря простому и практическому продукту компания стремится обеспечить устойчивую мобильность не только в Новой Зеландии, но и далеко за ее пределами. Так что же делает электрический мотоцикл FTN Motion ? Айда разбираться вместе с Men 24 .

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В отличие от многих других электрических мотоциклов, представленных на рынке, в машине FTN Motion используется чрезвычайно просторный и одновременно минималистичный дизайн. Электромотоцикл, оформленный в ретро-стиле, невероятно просторный внутри, что оценят фанаты коротких путешествий.



Байк может похвастаться минималистичным дизайном и вместительным багажником / Фото FTN Motion

Что касается техники, то FTN Motion – мопед. Об этом свидетельствует его максимальная скорость в 50 километров в час.

При этом у него есть потенциал стать фаворитом среди новичков. Одна из причин – облегченные лицензионные требования по сравнению с полноценными транспортными средствами. Заметим, что электрический мопед FTN Motion в стиле кафе-рейсеров находится в разработке уже несколько лет. В компании неустанно работают над стилем и функциональностью. Все для того, чтобы финальная версия удовлетворила не только эстетов, но и тех, кто планирует использовать байк на каждый день.



Максимальная скорость мопеда – 50 километров в час / Фото FTN Motion

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FTN Motion уже открыла заказы на приобретение своего электрического мопеда. Для этого нужно внести залог в размере 100 новозеландских долларов (около 2000 гривен). Впоследствии, когда продукт будет готов к выпуску, этот залог вычислят с полной стоимости покупки. Обойдется байк в 7995 новозеландских долларов (почти 162 000 гривен) за вступительные модели Founders Edition. Что же касается массового пользователя, то неизвестно, когда стартап планирует перейти на продажу за пределами страны.