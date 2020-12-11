Как приготовить горячий алкогольный коктейль Hotberry: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Hotberry.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Hotberry – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry.
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Коктейль готовится на основе водки Nemiroff Wild Cranberry
Hotberry – горячий алкогольный коктейль, задача которого не только поднять тебе настроение, но и согревать холодными зимними вечерами. Тем более, что его мы рекомендуем приготовить к Андреевским вечерницам. Гарантируем, будет тепло и уютно!
Рецептом крутого алкогольного напитка с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски. Он отметил, что совсем не обязательно гадать по кофейной гуще, чтобы знать, что ничто не сделает твой вечер приятнее согревающего коктейля!
Приготовление горячего коктейля Hotberry
Рецепт приготовления горячего коктейля Hotberry / Фото nemiroff_ambassador_poland
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 40 мл
- Сок лайма – 15 мл
- Ванильный сироп – 5 мл
- Смородиновое варенье – 1 чайная ложка
- Горячая вода – 100 мл
- Сушеный лимон и мята для украшения
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Приготовление горячего коктейля Hotberry
- В жаростойкий стакан добавь вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, сок лайма, ванильный сироп, а также смородиновое варенье;
- Залей все это горячей водой и тщательно перемешай, пока варенье не растворится;
- Укрась напиток сушеным лимоном, а также листьями мяты.
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Наслаждайся Hotberry в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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