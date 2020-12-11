Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Hotberry.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Hotberry – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry.

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Коктейль готовится на основе водки Nemiroff Wild Cranberry

Hotberry – горячий алкогольный коктейль, задача которого не только поднять тебе настроение, но и согревать холодными зимними вечерами. Тем более, что его мы рекомендуем приготовить к Андреевским вечерницам. Гарантируем, будет тепло и уютно!

Рецептом крутого алкогольного напитка с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски . Он отметил, что совсем не обязательно гадать по кофейной гуще, чтобы знать, что ничто не сделает твой вечер приятнее согревающего коктейля!

Приготовление горячего коктейля Hotberry



Рецепт приготовления горячего коктейля Hotberry / Фото nemiroff_ambassador_poland

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 40 мл

Сок лайма – 15 мл

Ванильный сироп – 5 мл

Смородиновое варенье – 1 чайная ложка

Горячая вода – 100 мл

Сушеный лимон и мята для украшения

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Приготовление горячего коктейля Hotberry

В жаростойкий стакан добавь вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, сок лайма, ванильный сироп, а также смородиновое варенье; Залей все это горячей водой и тщательно перемешай, пока варенье не растворится; Укрась напиток сушеным лимоном, а также листьями мяты.

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