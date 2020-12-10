Прошло более 10 лет с тех пор, как Subaru показали в официальном видео Gymkhana. Во второй части серии в 2009 году Кен Блок водил WRX STI, который был больше ориентирован на ралли, а не на дикую езду, бросающую вызов физике. Этот 862-сильный Subaru значительно безумнее, как и человек за рулем. Смотри на Men 24, что он вытворяет!

Официально 11 выпуск серии на YouTube называется Gymkhana 2020: Travis Pastrana Takeover. Наслаждайся крутыми и безумными трюками на Men 24 !

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Никогда не пытайся воспроизвести нечто подобное в реальной жизни! Мы предупреждаем.

Действие происходит в приморском родном городе Трэвиса Пастран ы Аннаполисе, штат Мэриленд, и вокруг него. Чтобы убедиться, что за рулем сидит не другой человек, он начинает с прыжка через гоночную лодку через широкий пролив.



Водитель приземлился на другом берегу пролива / Скриншот с видео

Нам, к сожалению, не сообщают, насколько большой разрыв и как высоко машина находится над водой. Но мы убеждены, что на Dacia Logan такое точно не повторишь. А выражение лица Пастран ы во время выполнения этих трюков почти так же захватывает, как и то, что он вытворяет!



После этого он "посоревновался" с самолетом / Скриншот с видео

Кроме этого, зрителей "угощают" несколькими основными продуктами Gymkhana, такими как скольжение по городским улицам, пончики, еще немного пончиков и даже тандемный пончик с совершенно новым Subaru BRZ. Затем нам показывают еще больше воздушных затей – прыжок на 360 градусов взлетно-посадочной полосой при "столкновении" с воздушным гонщиком Red Bull.



В одной из частей гонки водитель устроил батл с Subaru BRZ / Скриншот с видео

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Понятно, что этот новый фильм "джимхана" сняли не только для того, чтобы своеобразно "передать факел" новому водителю, который выполняет те же трюки. Но будем считать, что первый блин – не комом. Сильные же стороны Пастран ы – скорость и воздух по сравнению с плавными вращениями Блока и безумными маневрами. Если это будущее Gymkhana, франшиза в очень надежных руках.



Пастрана – настоящий экстремал, который зажжет Gymkhana / Скриншот с видео