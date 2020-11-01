Читай чоловічий гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Початок листопада буде надзвичайно насиченим і активним для усіх без винятку знаків Зодіаку! Тож підготуйся до того, що на тебе чекає багато роботи, зустрічей і можливостей здійснити свої найзаповітніші мрії! Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада саме для твого знаку Зодіаку.

Варте уваги Якщо робити це зранку – день буде вдалим: 5 порад чоловікам

Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

На чоловіків-Овнів очікує низка приємних зустрічей цього тижня. Тож намагайся не планувати надто багато, аби у тебе було трішки вільного часу між роботою та сном. Вечори зорі рекомендують проводити у компанії коханої людини або тих, хто надихає на нові звершення. Цілком імовірно, що саме цього тижня ти наважишся втілити у життя свою мрію!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На Тельців цього тижня очікує справжній сюрприз. Не виключено, що тобі повідомлять про підвищення на роботі або преміювання. Але це не означає, що потрібно задирати носа догори. Пам'ятає, що перед тобою з'явиться ще більше відповідальності, тож будь готовим до того, що працювати доведеться ще більше!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам цього тижня зорі рекомендують потурбуватися про особисте життя. Твоя кохана починає дратуватися через те, що ти надто багато уваги приділяєш роботі. І все було б нічого, якби ця робота давала ще й нові можливості. А так: ні вищої зарплати, ні особистого часу. Задумайся, поки не втратив дівчину, яку ти дуже цінуєш!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Зорі рекомендують Ракам потурбуватися про власне здоров'я. Спробуй нарешті знаходити трішки часу, аби займатися спортом. Достатньо буде ранкових пробіжок. На роботі слід сконцентруватися на складних і важливих завданнях. Спочатку виконуй їх, а потім уже берися за ті, які не вимагають надзвичайної уважності й активності!

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам зорі рекомендують скласти чіткий план на цей тиждень. Ти повинен чітко розуміти, що тобі потрібно зробити та на коли. Це дозволить грамотно розподілити особистий час, а також не надто виснажуватися на роботі. Постарайся сформувати свій графік так, щоб у тебе було більше часу на прогулянки. Свіже повітря позитивно вплине на твоє самопочуття!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

На Дів очікує справжній ураган емоцій. До тебе в гості приїде рідня, яку ти не бачив ось уже кілька місяців. Тож будь готовим до безсонних ночей, згадок про дитинство та душевних розмов за глінтвейном. Спілкування з рідними тобі дозволить перезавантажитися та надихнутися на нові звершення!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На Терезів цього тижня очікує дуже і дуже багато роботи по дому, тож будь готовим виділяти весь свій вільний час її виконанню. Це дозволить тобі якомога швидше завершити важливі проєкти та спокійно провести вихідні у колі друзів. Власне, на вихідні зорі рекомендують вибиратися кудись за місто, тож пакуй свій улюблений рюкзак з понеділка!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня на Скорпіонів очікує ще більше роботи, ніж зазвичай. Але тобі не варто засмучуватися, адже ти впораєшся геть з усім. Зорі рекомендують правильно формувати свій графік дня, аби не лише виконувати робочі завдання, а й мати достатньо часу, який ти присвячуєш собі та коханій людині!

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

На Стрільців очікує низка приємних несподіванок цього тижня. Ти отримаєш довгоочікуваний лист, який не лише переверне твій світ з ніг на голову, а й дозволить втілити у життя те, про що ти давно мріяв. Заручися підтримкою друзів і рідних, які завжди з радістю дадуть тобі слушну пораду та допоможуть. Головне – не соромитися просити про допомогу!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На Козерогів чекає цього тижня біла смуга. Ти заслужив на те, щоб протягом семи днів тобі казково щастило. Нарешті налагодиться все на роботі й в особистому житті. Ти більше не переживатимеш через гроші та спілкування з тими, кого цінуєш. Насолоджуйся цим тижнем на повну, адже ти заслужив на те, щоб усе йшло саме так, як хочеш ти!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям зорі рекомендують зосередитися на кар'єрі. Спробуй поговорити зі своїм босом, щоб він порадив, що потрібно зробити, аби піднятися кар'єрними сходами. Тобі дуже важливо рости, тож не потрібно відкладати цю розмову на наступний тиждень. Усі поради керівника мотай на вус і починай діяти. Уже дуже швидко ти зможеш пожинати плоди!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня на Риб очікує спокій і релакс. Ти заслужив на те, щоб тебе у житті ніхто і ніщо не діймали. Тож насолоджуйся часом, який зможеш цілком і повністю присвячувати собі. Вечорами зорі рекомендують займатися самоосвітою, аби прокачувати скіли, які принесуть користь не лише тобі, а й твоїй кар'єрі!

Читай також Як зберігати мотивацію, працюючи вдома: поради для чоловіків