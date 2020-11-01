Читай мужской гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Начало ноября будет чрезвычайно насыщенным и активным для всех без исключения знаков Зодиака! Поэтому подготовься к тому, что тебя ждет много работы, встреч и возможностей осуществить свои самые заветные мечты! Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 2 – 8 ноября именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

На мужчин-Овнов ожидает ряд приятных встреч на этой неделе. Поэтому старайся не планировать слишком много, чтобы у тебя было немного свободного времени между работой и сном. Вечера звезды рекомендуют проводить в компании любимого человека или тех, кто вдохновляет на новые свершения. Вполне вероятно, что именно на этой неделе ты решишься воплотить в жизнь свою мечту!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На Тельцов на этой неделе ожидает настоящий сюрприз. Не исключено, что тебе сообщат о повышении на работе или премирования. Но это не значит, что нужно задирать нос кверху. Помни, что перед тобой появится еще больше ответственности, поэтому будь готов к тому, что работать придется еще больше!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам на этой неделе звезды рекомендуют позаботиться о личной жизни. Твоя возлюбленная начинает раздражаться из-за того, что ты слишком много внимания уделяешь работе. И все бы ничего, если бы эта работа давала еще и новые возможности. А так: ни высокой зарплаты, ни личного времени. Задумайся, пока не потерял девушку, которую ты очень ценишь!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Звезд ы рекомендуют Ракам позаботиться о собственном здоровье. Попробуй наконец находить немного времени, чтобы заниматься спортом. Достаточно утренних пробежек. На работе следует сконцентрироваться на сложных и важных задачах. Сначала исполняй их, а потом уже берись за те, которые не требуют чрезвычайной внимательности и активности!

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам звезды советуют составить четкий план на эту неделю. Ты должен четко понимать, что тебе нужно сделать и на когда. Это позволит грамотно распределить личное время, а также не слишком истощаться на работе. Постарайся сформировать свой график так, чтобы у тебя было больше времени на прогулки. Свежий воздух положительно повлияет на твоё самочувствие!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На Дев ожидает настоящий ураган эмоций. К тебе в гости приедет родня, которую ты не видел уже несколько месяцев. Поэтому будь готов к бессонным ночам, упоминаниям о детстве и душевным разговорам за глинтвейном. Общение с родными тебе позволит перезагрузиться и вдохновиться на новые свершения!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

На Весов на этой неделе ожидает очень и очень много работы по дому, поэтому будь готов выделять все свое свободное время ее выполнению. Это позволит тебе как можно скорее завершить важные проекты и спокойно провести выходные в кругу друзей. Собственно, на выходные звезды рекомендуют выбираться куда-то за город, поэтому пакуй свой любимый рюкзак с понедельника!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе на Скорпионов ожидает еще больше работы, чем обычно. Но тебе не стоит расстраиваться, ведь ты справишься совершенно со всем. Звезд ы рекомендуют правильно формировать свой график дня, чтобы не только выполнять рабочие задачи, но и иметь достаточно времени, который ты посвящаешь себе и любимому человеку!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На Стрельцов ожидает ряд приятных неожиданностей на этой неделе. Ты получишь долгожданное письмо, которое не только перевернет твой мир с ног на голову, но и позволит воплотить в жизнь то, о чем ты давно мечтал. Заручись поддержкой друзей и родных, которые всегда с радостью дадут тебе дельный совет и помогут. Главное – не стесняться просить о помощи!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На Козерогов ждет на этой неделе белая полоса. Ты заслужил то, чтобы в течение семи дней тебе сказочно везло. Наконец наладится всем на работе и в личной жизни. Ты больше не будешь переживать из-за денег и общения с теми, кого ценишь. Наслаждайся этой неделей на полную, ведь ты заслужил то, чтобы все шло именно так, как хочешь ты!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям звезды советуют сосредоточиться на карьере. Попробуй поговорить со своим боссом, чтобы он посоветовал, что нужно сделать, чтобы подняться по карьерной лестнице. Тебе очень важно расти, поэтому не нужно откладывать этот разговор на следующую неделю. Все советы руководителя мотай на ус и начинай действовать. Уж очень быстро ты сможешь пожинать плоды!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе Рыб ожидает покой и релакс. Ты заслужил то, чтобы тебя в жизни никто и ничто не донимали. Поэтому наслаждайся временем, который сможешь целиком и полностью посвящать себе. По вечерам звезды рекомендуют заниматься самообразованием, чтобы прокачивать скиллы, которые принесут пользу не только тебе, но и твоей карьере!