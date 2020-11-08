Читай чоловічий гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Новий робочий тиждень буде насиченим для Левів і Овнів. Ракам і Скорпіонам вдасться трішки відпочити та набратися енергії для нових звершень. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловіки-Овни змушені будуть добряче попітніти протягом цього тижня. З самого понеділка на тебе посиплеться стільки завдань і обов'язків, що ти почнеш вагатися, чи встигнеш дати з ними раду до п'ятниці. Втім, перейматися не варто. Ти впораєшся з геть усім. Головне – правильно розставляти пріоритети та виконувати важливі доручення відразу ж!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям зорі рекомендують присвятити максимум своєї уваги здоров'ю. Останнім часом ти надто багато виснажуєшся, що не вельми позитивно впливає на самопочуття. Спробуй вечорами відпочивати та якомога менше часу проводити за гаджетами. Не зайвими також будуть прогулянки на свіжому повітрі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

На чоловіків-Близнюків цього тижня очікує радісна новина, пов'язана з роботою. Цілком імовірно, що ти нарешті отримаєш довгоочікуване підвищення або ж премію. Якщо ж нічого не відбудеться – не соромся поговорити зі своїм босом, що ти хотів би взяти на себе більше відповідальності. Він це оцінить та може переглянути своє ставлення до твоєї кар'єри.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам зорі рекомендують розслабитися та пливти за течією. Не варто намагатися геть усе тримати під своїм контролем. Часто саме це змушує тебе почуватися виснаженим, а кількість роботи нікуди не зникає. Не соромся іноді відмовлятися від роботи, аби присвятити трішки часу собі. Це дасть тобі можливість не вигоріти на роботі.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Початок цього тижня для Левів буде приємним. Тобі вдасться зустрітися з друзями, які надихають та роблять тебе кращим. Натомість друга половина тижня буде насиченою на низку важливих завдань, які вимагатимуть невідкладного вирішення. Тож не лінуйся та не намагайся відкладати на завтра. Усе залежить від тебе. Пам'ятай про це!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам необхідно цього тижня присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Можеш нарешті взятися за мотиваційну літературу або ж записатися на онлайн-курси. Зранку зорі рекомендують виконувати зарядку або вибиратися на легку прогулянку. Пам'ятай про те, що регулярна фізична активність дозволяє не лише чудово почуватися, а й підтримувати форму!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам потрібно буде затягнути паски. Останнім часом ти живеш на широку ногу, але так не може тривати вічно. Спробуй не витрачати гроші на дурниці та розставляти пріоритети. Якщо отримаєш зарплату цього тижня – відклади гроші на всі необхідні платежі, а також продукти та предмети першої необхідності. Решту ж можеш витрачати спокійно на себе!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам зорі рекомендують цього тижня присвятити весь свій вільний час собі. Тобі потрібно більше відпочивати, якщо не хочеш вигоріти до Нового року. Спробуй поставити чітку межу між роботою й особистим життям. Це дозволить тобі не лише встигати задовольняти власні потреби, а й продуктивніше працювати, адже ти знатимеш, що у позаробочий час нічого робити не будеш!

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зорі рекомендують нарешті помиритися з тими, кого вони люблять. Забудь про образу та не будь надто гордим. Якщо тобі цінна людина – набери або напиши їй. Це дозволить зробити перший крок назустріч потеплінню між вами. Вечори бажано присвятити саморозвитку. Не зайвим буде перегляд лекцій або читання хорошої літератури.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам зорі пропонують присвятити цей тиждень власному здоров'ю. Але це зовсім не означає, що потрібно бігати по лікарях або здавати аналізи. Спробуй нарешті зайнятися спортом. Можеш робити ранкову зарядку або ж записатися у зал. Пам'ятай, що у здоровому тілі – здоровий дух.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям зорі рекомендують почати нарешті влаштовувати особисте життя. Ти надто сором'язливий, тож не наважуєшся підійти та заговорити з дівчиною, яка надзвичайно подобається. Не зволікай, якщо не хочеш, щоб вона почала зустрічатися з кимось іншим. Наберися трішки хоробрості та зроби перший крок. Це не так страшно!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам бажано присвятити весь свій вільний час сім'ї. Останнім часом ти надто зайнятий, через що на тебе ображаються рідні. Намагайся бодай вечори приділяти тим, кого любиш. Клич рідних на прогулянки або походи в кіно. Влаштовуй затишні вечори за приготуванням смачних страв. Також можеш брати настолки. Вони дозволять підтримувати хороший настрій.

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