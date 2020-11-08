Читай мужской гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Новая рабочая неделя будет насыщенным для Львов и Овнов. Ракам и Скорпионам удастся немного отдохнуть и набраться энергии для новых свершений. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 9 – 15 ноября именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчины-Овны вынуждены будут изрядно попотеть в течение этой недели. С самого понедельника на тебя посыплется столько задач и обязанностей, что ты начнешь сомневаться, успеешь ли управиться с ними к пятнице. Впрочем, переживать не стоит. Ты справишься с абсолютно всем. Главное – правильно расставлять приоритеты и выполнять важные поручения сразу же!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам звезды рекомендуют посвятить максимум своего внимания здоровью. В последнее время ты слишком много истощаешься, что не очень положительно влияет на самочувствие. Попробуй по вечерам отдыхать и как можно меньше времени проводить за гаджетами. Не лишними также будут прогулки на свежем воздухе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На мужчин-Близнецов на этой неделе ожидает радостная новость, связанная с работой. Вполне вероятно, что ты наконец получишь долгожданное повышение или премию. Если же ничего не произойдет – не стесняйся поговорить со своим боссом, что ты хотел бы взять на себя больше ответственности. Он это оценит и может пересмотреть свое отношение к твоей карьере.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам звезды рекомендуют расслабиться и плыть по течению. Не стоит пытаться абсолютно все держать под своим контролем. Часто именно это заставляет тебя чувствовать себя истощенным, а количество работы никуда не исчезает. Не стесняйся иногда отказываться от работы, чтобы посвятить немного времени себе. Это даст тебе возможность не выгореть на работе.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Начало этой недели для Львов будет приятным. Тебе удастся встретиться с друзьями, которые вдохновляют и делают тебя лучшим. Зато вторая половина недели будет насыщенной на ряд важных задач, требующих безотлагательного решения. Поэтому не ленись и не пытайся откладывать на завтра. Все зависит от тебя. Помни об этом!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам необходимо на этой неделе посвятить все свое свободное время саморазвитию. Можешь наконец взяться за мотивационную литературу или же записаться на онлайн-курсы. Утром звезды рекомендуют выполнять зарядку или выбираться на легкую прогулку. Помни о том, что регулярная физическая активность позволяет не только прекрасно себя чувствовать, но и поддерживать форму!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам нужно будет затянуть пояс. В последнее время ты живешь на широкую ногу, но так не может продолжаться вечно. Попробуй не тратить деньги на пустяки, и расставлять приоритеты. Если получишь зарплату на этой неделе – отложи деньги на все необходимые платежи, а также продукты и предметы первой необходимости. Остальные же можешь тратить спокойно на себя!

Скорпион (24 октября - 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам звезды рекомендуют на этой неделе посвятить все свое свободное время себе. Тебе нужно больше отдыхать, если не хочешь выгореть до Нового года. Попробуй поставить четкую границу между работой и личной жизнью. Это позволит тебе не только успевать удовлетворять собственные потребности, но и продуктивно работать, ведь ты знаешь, что в нерабочее время ничего делать не будешь!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды рекомендуют наконец помириться с теми, кого они любят. Забудь об обидах и не будь слишком гордым. Если тебе ценный человек – набери или напиши ему. Это позволит сделать первый шаг навстречу потеплению между вами. Вечера желательно посвятить саморазвитию. Не лишним будет просмотр лекций или чтения хорошей литературы.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам звезды предлагают посвятить эту неделю собственному здоровью. Но это вовсе не значит, что нужно бегать по врачам или сдавать анализы. Попробуй наконец заняться спортом. Можешь делать утреннюю зарядку или записаться в зал. Помни, что в здоровом теле – здоровый дух.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям звезды советуют начать наконец устраивать личную жизнь. Ты слишком застенчивый, поэтому не решаешься подойти и заговорить с девушкой, которая очень нравится. Не медли, если не хочешь, чтобы она начала встречаться с кем-то другим. Наберись немного храбрости и сделай первый шаг. Это не так страшно!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам желательно посвятить все свое свободное время семье. В последнее время ты слишком занят, из-за чего на тебя обижаются родные. Старайся хоть вечера уделять тем, кого любишь. Зови родных на прогулки или походы в кино. Устраивай уютные вечера с приготовлением вкусных блюд. Также можешь брать настолки. Они позволят поддерживать хорошее настроение.