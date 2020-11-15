Читай чоловічий гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Новий тиждень буде надзвичайно насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь доведеться більше часу провести на роботі, комусь – потурбуватися про своє здоров'я. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам потрібно буде присвятити весь свій вільний час коханій людині. Останнім часом ти надто зациклений на кар'єрі, що не надто позитивно впливає на стосунки. Спробуй виділяти ввечері кілька годин, які зможеш проводити з коханою. Сходіть у кіно або ж навідайтеся в улюблений ресторан. І не забувай нагадувати, що вона тобі дуже цінна.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цього тижня зорі пропонують присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Ти працюєш досить багато, але тупцюєш на місці. Спробуй прокачувати скіли та розвивати свої сильні сторони. В такому випадку ти зможеш досягнути більшого. Також зорі рекомендують вечори присвячувати відпочинку, аби не вигоріти завчасно.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам потрібно якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Ти надто багато працюєш, тож тобі необхідно розслаблятися та відпочивати. Можеш почати нарешті ранкові пробіжки або ж виходити на годинку з дому перед сном. Це заняття дозволить тобі почуватися відмінно кожного дня!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам зорі рекомендують присвятити максимум своєї енергії роботі. Ти останнім часом надто розслабився, тож мусиш взяти себе в руки. Будь готовим виконувати більше завдань, ніж ти звик. Але не варто засмучуватися, адже ти впораєшся з геть усім, що тобі запропонує зробити керівник. Не бійся роботи – бійся нічого не робити.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня Левам потрібно відмовитися від спонтанних покупок. Спробуй заощадити гроші та не витрачати їх на те, що не потрібне тобі тут і зараз. Якщо ж виникає спокуса щось придбати – подумай кілька днів. Якщо за цей час думка тебе не покинула – можеш собі дозволити це. Якщо ж спокійно живеш без цього предмета – не витрачайся зайвий раз.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам слід присвятити весь свій вільний час рідним. Не бійся зайвий раз телефонувати та нагадати про те, що дуже любиш їх. Якщо є можливість побачитися – зроби це. Не відкладай на потім те, що можеш зробити сьогодні. Ця фраза особливо актуальна, коли мовиться про стосунки з тими, кого ти цінуєш понад усе.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам необхідно працювати значно більше, ніж вони звикли. Останнім часом ти надто розслаблений, тож пора нарешті взяти себе в руки. Налаштуйся на успіх і не бійся виконувати складні задачі. Ти впораєшся з усім, адже володієш креативним мисленням і готовий працювати більше, ніж здається іншим. Головне – не здаватися!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня на Скорпіонів очікує низка приємних зустрічей. Ти зможеш провести час з тими, кого любиш і цінуєш. Також намагайся потурбуватися про своє здоров'я. Звертай увагу на сигнали, які подає тобі організм. Хочеш спати – іди спати. Хочеш прогулятися – не відмовляй собі у цьому. Так ти почуватимешся відмінно щодня!

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям потрібно налагодити відносини зі своїми керівниками. Останнім часом твій бос ставився до тебе не надто позитивно. Цілком імовірно, що причина криється у твоїй безвідповідальності. Але не варто засмучуватися. Ваші відносини налагодяться щойно ти почнеш братися за складну роботу та вчасно виконувати поставлені завдання!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам цього тижня випаде нагода відпочити на всі 100 відсотків, тож не проґав її. Відмовся на ці 7 днів від перевірки робочої пошти та не намагайся думати про роботу. Пам'ятай про те, що від неї потрібно відпочивати бодай іноді, щоб залишатися продуктивним. Тож гайда відпочивати на повну!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям зорі дозволяють розслабитися та насолоджуватися життям сповна. Ти останнім часом надто багато працював, тож заслужив на релакс. Тобі сподобається, гарантуємо. Проведи вільний час для саморозвитку, мандрівок і спілкування з людьми, яких ти дуже любиш. Усе це подарує тобі відчуття легкості та зарядить енергією!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам варто нарешті взятися за роботу. Ти останнім часом надто розслабився, тож не варто продовжувати прокрастинувати. Навчися розставляти пріоритети, аби не лише мати час на себе, а й виконувати геть усі завдання, які тобі ставить бос. Вечори краще присвячувати релаксу, тож можеш собі дозволити дивитися нові серіали. Біди не буде!

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