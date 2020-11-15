Читай мужской гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Новая неделя будет чрезвычайно насыщенной для всех без исключения знаков Зодиака. Кому-то придется больше времени провести на работе, кому-то – позаботиться о своем здоровье. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 16 – 22 ноября именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам нужно будет посвятить все свое свободное время любимому человеку. В последнее время ты слишком зациклен на карьере, что не слишком положительно влияет на отношения. Попробуй выделять вечером несколько часов, которые сможешь проводить с любимой. Сходите в кино или наведайтесь в любимый ресторан. И не забывай напоминать, что она тебе очень ценна.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе звезды предлагают посвятить все свое свободное время саморазвитию. Ты работаешь достаточно много, но топчешься на месте. Попробуй прокачивать скиллы и развивать свои сильные стороны. В таком случае ты сможешь достичь большего. И звезды рекомендуют вечера посвящать отдыху, чтобы не выгореть заранее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Ты слишком много работаешь, поэтому тебе необходимо расслабляться и отдыхать. Можешь начать наконец утренние пробежки или выходить на часок из дома перед сном. Это занятие позволит тебе чувствовать себя отлично каждый день!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам звезды рекомендуют посвятить максимум своей энергии работе. Ты в последнее время слишком расслабился, поэтому должен взять себя в руки. Будь готов выполнять больше задач, чем ты привык. Но не стоит расстраиваться, ведь ты справишься с абсолютно всем, что тебе предложит сделать руководитель. Не бойся работы – бойся ничего не делать.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе Львам нужно отказаться от спонтанных покупок. Попробуй сэкономить деньги и не тратить их на то, что не нужно тебе здесь и сейчас. Если же возникает соблазн что-то приобрести – подумай несколько дней. Если за это время мнение тебя не покинуло – можешь себе позволить это. Если же спокойно живешь без этого предмета – не траться лишний раз.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам следует посвятить все свое свободное время родным. Не бойся лишний раз звонить и напомнить о том, что очень любишь их. Если есть возможность увидеться – сделай это. Не откладывай на потом то, что можешь сделать сегодня. Эта фраза особенно актуальна, когда говорится об отношениях с теми, кого ты ценишь превыше всего.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам необходимо работать гораздо больше, чем они привыкли. В последнее время ты слишком расслаблен, поэтому пора наконец взять себя в руки. Настройся на успех и не бойся выполнять сложные задачи. Ты справишься со всем, ведь владеешь креативным мышлением и готов работать больше, чем кажется другим. Главное – не сдаваться!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе на Скорпионов ожидает ряд приятных встреч. Ты сможешь провести время с теми, кого любишь и ценишь. Также старайся позаботиться о своем здоровье. Обращай внимание на сигналы, которые подает тебе организм. Хочешь спать – иди спать. Хочешь прогуляться – не отказывай себе в этом. Так ты будешь чувствовать себя отлично каждый день!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам нужно наладить отношения со своими руководителями. В последнее время твой босс относился к тебе не слишком положительно. Вполне вероятно, что причина кроется в твоей безответственности. Но не стоит расстраиваться. Ваши отношения наладятся, как только ты начнешь браться за сложную работу и своевременно выполнять поставленные задачи!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе выпадет возможность отдохнуть на все 100 процентов, поэтому не упусти ее. Откажись на эти 7 дней от проверки рабочей почты и не пытайся думать о работе. Помни о том, что от нее нужно отдыхать хотя бы иногда, чтобы оставаться продуктивным. Поэтому айда отдыхать по полной!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям звезды позволяют расслабиться и наслаждаться жизнью в полной мере. Ты в последнее время слишком много работал, поэтому заслужил релакс. Тебе понравится, гарантируем. Проведи свободное время для саморазвития, путешествий и общения с людьми, которых ты очень любишь. Все это подарит тебе ощущение легкости и зарядит энергией!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит наконец взяться за работу. Ты в последнее время слишком расслабился, поэтому не стоит продолжать прокрастинировать. Научись расставлять приоритеты, чтобы не только иметь время на себя, но и выполнять абсолютно все задачи, которые тебе ставит босс. Вечера лучше посвящать релаксу, поэтому можешь себе позволить смотреть новые сериалы. Беды не будет!