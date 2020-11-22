Читай чоловічий гороскоп на тиждень 23 – 29 листопада 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Останній тиждень листопада принесе успіх Ракам і Водоліям. Натомість Левам і Овнам доведеться викладатися на повну, аби все встигати та виконувати завдання, поставлені перед ними керівництвом! Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 23 – 29 листопада саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 23 – 29 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам потрібно правильно розставити пріоритети цього тижня. Якщо ти розпорошуватимешся на всілякі дурниці – ти не лише не встигатимеш нічого, а й почуватимешся кепсько через те, що тобі доведеться регулярно затримуватися на роботі. Ввечері зорі рекомендують присвячувати годину – дві собі, аби розслабитися та відпочити!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям слід присвячувати більше часу коханій людині. Ти надто багато приділяєш роботі, що не надто позитивно впливає на клімат у стосунках. Спробуй ставити чітку межу між роботою й особистим життям, аби твоя друга половинка не ображалася та не почувалася непотрібною. Але пам'ятай, що на роботі ти повинен викладатися на повну!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам випаде нагода вибратися кудись у подорож. Зовсім не обов'язково, що це буде політ на заморський курорт. Можливо, ти поїдеш з друзями кудись в гори або ж відкриєш для себе нове гарне місто. А ще зорі рекомендують скорочувати кількість часу, проведеного у соціальних мережах. Замість цього спробуй більше читати!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня на Раків очікує низка приємних несподіванок. Не виключено, що до тебе в гості приїдуть друзі, за якими ти вже встиг засумувати, адже давно їх не бачив. Тож не проґав можливість гарно провести час з тими людьми, які тобі особливо дорогі. На роботі зорі рекомендують не надто зациклюватися.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам потрібно буде викластися на повну цього тижня. Звичайно ж, ти й без того надто багато працюєш, але життєві обставини змушують тебе не розслаблятися та йти до своєї цілі. Спробуй уникати незапланованих витрат, які можуть суттєво спустошити твій гаманець!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зорі рекомендують розслабитися та не напружуватися цього тижня. Достатньо буде просто працювати на совість та проводити свій час так, щоб тобі було добре. Вечорами краще вибиратися на прогулянку, аби розвіятися та набратися позитивних емоцій. Не зайвими будуть зустрічі з друзями та рідними цього тижня!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам варто нарешті присвячувати весь свій вільний час коханій людині. Останнім часом ти надто багато думаєш про роботу, що не надто позитивно впливає на твої стосунки. Спробуй не лише поставити чітку межу, а й зробити все можливе, аби твоя кохана почувалася щасливою з тобою. Не зайвими будуть приємні несподіванки!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонові цього тижня потрібно буде викластися на повну, але в цьому немає нічого поганого. Такий підхід дозволить тобі чудово почуватися уже на початку грудня. На тебе очікує багато роботи, але ти впораєшся з усім, адже тебе завжди підтримуватимуть не лише колеги, а й кохана людина. Тож наберися терпіння, усміхнися та працюй на совість!

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям потрібно присвятити більше свого часу здоров'ю. Ти останнім часом дещо легковажний, що не надто позитивно впливає на твоє самопочуття. Прислухайся до сигналів, які подає тобі організм. Не виключено, що тобі просто потрібно трішки відпочити та переключитися на якесь інше заняття.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам зорі рекомендують присвятити весь свій вільний час фізичній активності. Ти давно мрієш про рельєфне фактурне тіло, але не докладаєш зусиль. Це так не працює. Спробуй бодай зарядку робити щодня, що дозволить тобі відчути, на що здатне твоє тіло. І лише після цього можеш сміливо записуватися до спортзалу!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям зорі пропонують розслабитися. Цей тиждень для тебе буде максимально легким. Тож спробуй не ускладнювати собі життя та отримувати задоволення від того, що відбувається навколо тебе. Вечори можеш сміливо присвячувати собі. Тож не соромся відмовлятися від зустрічей з людьми, які тобі зараз не настільки цікаві.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня зорі рекомендують Рибам зайнятися самоосвітою. Не зайвим буде проходження якихось курсів або ж просто читання мотиваційної літератури. Спробуй щодня робити маленькі кроки назустріч собі новому. Тобі настільки сподобається, що ти просто не захочеш повернутися до попереднього життя!

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