Читай мужской гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Последняя неделя ноября принесет успех Ракам и Водолеям. Зато Львам и Овнам придется выкладываться на полную, чтобы все успевать и выполнять задачи, поставленные перед ними руководством! Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 23 – 29 ноября именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам нужно правильно расставить приоритеты этой неделе. Если ты будешь распыляться на всякую ерунду – ты не только не будешь успевать ничего, но и чувствовать себя плохо из-за того, что тебе придется регулярно задерживаться на работе. Вечером звезды рекомендуют посвящать час – два себе, чтобы расслабиться и отдохнуть!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам следует посвящать больше времени любимому человеку. Ты слишком много уделяешь работе, что не слишком положительно влияет на климат в отношениях. Попробуй ставить четкую границу между работой и личной жизнью, чтобы твоя вторая половинка не ​​обижалась и не чувствовал себя ненужной. Но помни, что на работе ты должен выкладываться по полной!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам представится возможность выбраться куда-то в путешествие. Совсем не обязательно, что это будет полет на заморский курорт. Возможно, ты поедешь с друзьями куда-то в горы или откроешь для себя новое красивый город. А еще звезды рекомендуют сокращать количество времени, проведенного в социальных сетях. Вместо этого попробуй больше читать!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

На этой неделе Раков ожидает ряд приятных неожиданностей. Не исключено, что к тебе в гости приедут друзья, по которым ты уже успел соскучиться, ведь давно их не видел. Поэтому не упусти возможность хорошо провести время с теми людьми, которые тебе особенно дороги. На работе звезд ы рекомендуют не слишком зацикливаться.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам нужно будет выложиться на полную на этой неделе. Конечно же, ты и так слишком много работаешь, но жизненные обстоятельства заставляют тебя не расслабляться и идти к своей цели. Попробуй избегать незапланированных расходов, которые могут существенно опустошить твой кошелек!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды рекомендуют расслабиться и не напрягаться на этой неделе. Достаточно просто работать на совесть и проводить свое время так, чтобы тебе было хорошо. По вечерам лучше выбираться на прогулку, чтобы развеяться и набраться положительных эмоций. Не лишними будут встречи с друзьями и родными на этой неделе!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам стоит наконец посвящать все свое свободное время любимому человеку. В последнее время ты слишком много думаешь о работе, что не слишком положительно влияет на твои отношения. Попробуй не только поставить четкую границу, но и сделать все возможное, чтобы твоя любимая чувствовала себя счастливой с тобой. Не лишними будут приятные неожиданности!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпиону на этой неделе нужно будет выложиться на полную, но в этом нет ничего плохого. Такой подход позволит тебе прекрасно чувствовать себя уже в начале декабря. Тебя ожидает много работы, но ты справишься со всем, ведь тебя всегда будут поддерживать не только коллеги, но и любимый человек. Поэтому наберись терпения, улыбнись и работай на совесть!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам нужно посвятить больше своего времени здоровью. Ты в последнее время несколько легкомысленный, что не слишком положительно влияет на твоё самочувствие. Прислушайся к сигналам, которые подает тебе организм. Не исключено, что тебе просто нужно немного отдохнуть и переключиться на какое-то другое занятие.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам звезды рекомендуют посвятить все свое свободное время физической активности. Ты давно мечтаешь о рельефном фактурном теле, но не прилагаешь усилий. Это так не работает. Попробуй хотя бы зарядку делать каждый день, что позволит тебе почувствовать, на что способно твоё тело. И только после этого можешь смело записываться в спортзал!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям звезды предлагают расслабиться. Эта неделя для тебя будет максимально легкой. Поэтому попробуй не усложнять себе жизнь и получать удовольствие от того, что происходит вокруг тебя. Вечера можешь смело посвящать себе. Поэтому не стесняйся отказываться от встреч с людьми, которые тебе сейчас не столь интересны.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе звезды рекомендуют Рыбам заняться самообразованием. Не лишним будет прохождение каких-то курсов или просто чтения мотивационной литературы. Попробуй каждый день делать маленькие шаги навстречу себе новому. Тебе настолько понравится, что ты просто не захочешь вернуться к прежней жизни!