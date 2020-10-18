Читай чоловічий гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Передостанній тиждень жовтня буде тим іще випробуванням для Овнів і Тельців, але не варто засмучуватися. Ви зможете впоратися з усіма випробуваннями долі. Читайте на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня саме для вашого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

На Овнів посиплеться надзвичайно велика кількість завдань та обов'язків. Ви просто не встигатимете нічого цього тижня, тож не варто себе журити через це. Спробуйте бодай виконувати доручення, які потребують негайного втручання. Не надто важливі справи можна відкласти на кінець тижня. За це вас не сваритимуть на роботі, не переживайте.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям доведеться добряче попітніти цього тижня. З самого понеділка на вас шквалом посипляться завдання від керівництва, які не терпітимуть відкладання. Тож спробуйте правильно розставляти пріоритети, аби все встигнути. Ба більше, будьте готовими до того, що цього тижня доведеться залишатися в офісі по завершенні робочого дня. Це потрібно буде робити, аби не нести завдання додому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам цього тижня казково щаститиме. Все, за що ви братиметеся, приноситиме лише задоволення та плоди, якими ви зможете насолоджуватися. У другій половині тижня зорі рекомендують присвятити більше часу другій половинці. Можете вибиратися кудись на каву або ж влаштовувати романтичні вечері вдома. Готуйте разом, насолоджуйтеся компанією один одного. І буде вам щастя!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам варто потурбуватися про своє інтимне здоров'я. Стреси та переживання можуть стати причиною того, що у ліжку ви вже не будете таким упевненим альфа-самцем, як це було раніше. Тож спробуйте розслаблятися та не брати зайвого до голови. Лише таким чином вдасться не впасти обличчям у грязюку та подарувати задоволення своїй коханій людині!

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Якщо ви настільки багато працюватимете, то й на себе часу у вас зовсім не залишатиметься. Спробуйте нарешті виділяти трішки часу, який можна буде присвячувати цілком і повністю собі. Лише таким чином вдасться позбутися стресів і неприємних емоцій. Не соромтеся також просити про допомогу. Ваші друзі та рідні залюбки прийдуть вам на порятунок тоді, коли ви цього потребуватимете!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зорі рекомендують Дівам присвятити цей тиждень зміні образу та іміджу. Пора нарешті записатися до барбера, сходити на шопінг і позбутися одягу, який ви вже більше не носитимете. Але речі не викидайте. Віддайте їх нужденним. Так ви зможете і місце у шафі звільнити, і зробити добру справу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня на Терезів очікує приємна подорож. Цілком імовірно, ви зможете нарешті вибратися на кілька днів за місто. Тож зорі рекомендують не проґавити можливість розслабитися та набратися позитивних емоцій. У другій половині тижня доведеться закрити "хвости", тож будьте готовими до появи великої кількості завдань. Але перейматися не варто, адже ви впораєтеся геть з усім!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам зорі рекомендують зберігати спокій цього тижня. На вас очікує низка стресових ситуацій, але не варто брати геть усе до голови. Спробуйте усміхатися випробуванням долі та не дратуватися. Вечори проводьте за прочитанням хорошої та якісної літератури. Вона дозволить вам розслабитися та набиратися позитивних емоцій.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня Стрільцям слід присвятити усіх себе коханій людині. Ви останнім часом настільки зациклені на роботі, що геть зовсім не бачите, що ваша друга половина починає сумніватися у щирості ваших почуттів. Пора нарешті виділяти час і їй, а не лише віддавати усіх себе роботі. Цього буде достатньо, аби не зіпсувати те, що ви будували протягом останніх років!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам зорі рекомендують цього тижня нарешті закінчити всі побутові питання. Ваша ванна так і проситься, аби ви не лише прибрали в ній, а й доробили ремонт. Другу половину тижня бажано присвятити саморозвитку, тож можете нарешті записатися на курси або ж взятися за прочитання мотиваційної літератури. Це дозволить тобі прокачати свої уміння.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цей тиждень для Водоліїв буде надзвичайно легким. Ви зможете провести надзвичайно багато часу з людьми, які вас люблять та надзвичайно цінують. На роботі від вас не вимагатимуть надто багато, тож ви зможете спокійно та з чистою совістю виконувати доручення керівництва. Вечорами зорі рекомендують насолоджуватися переглядом хороших фільмів, а також ласуванню чимось смачненьким, що ви приготуєте разом з коханою людиною.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Зорі рекомендують цей тиждень цілком і повністю присвятити саморозвитку. Вам потрібно прокачати свої здібності та можливості, аби довести собі та іншим, що є ще порох у порохівницях. Ввечері можете вибиратися на прогулянки улюбленим містом. Але не забувайте тепло одягатися, аби не занедужати. Кличте друзів і влаштовуйте собі веселі вихідні за містом. Поїздка у Карпати стане ідеальним варіантом!

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