Читай мужской гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Предпоследняя неделю октября будет тем еще испытанием для Овнов и Тельцов, но не стоит расстраиваться. Вы сможете справиться со всеми испытаниями судьбы. Читайте на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 19 – 25 октября именно для вашего знака Зодиака.

Примечательно 7 дел, которые должен сделать каждый мужчина к концу осени: брутальный чек-лист

Гороскоп на неделю 19 – 25 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

На Овнов посыплется чрезвычайно большое количество задач и обязанностей. Вы просто не будете успевать ничего на этой неделе, поэтому не стоит себя журить за этого. Попробуйте хотя бы выполнять поручения, требующие немедленного вмешательства. Не слишком важные дела можно отложить на конец недели. За это вас не будут ругать на работе, не переживайте.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам придется изрядно попотеть на этой неделе. С самого понедельника на вас градом посыпятся задание от руководства, которые не будут терпеть отложения. Поэтому попробуйте правильно расставлять приоритеты, чтобы все успеть. Более того, будьте готовы к тому, что на этой неделе придется оставаться в офисе после окончания рабочего дня. Это нужно будет делать, чтобы не нести задания на дом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам на этой неделе будет сказочно везти. Все, за что вы будете браться, будет приносить только удовольствие и плоды, которыми вы сможете наслаждаться. Во второй половине недели звезды рекомендуют посвятить больше времени второй половинке. Вы можете выбираться куда-то на кофе или устраивать романтические ужины дома. Готовьте вместе, наслаждайтесь обществом друг друга. И будет вам счастье!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам стоит позаботиться о своем интимном здоровье. Стрессы и переживания могут стать причиной того, что в постели вы уже не будете таким уверенным альфа-самцом, как это было раньше. Поэтому попробуйте расслабляться и не брать лишнего в голову. Только таким образом удастся не ударить лицом в грязь и подарить удовольствие своему любимому человеку!

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Если вы будете настолько много работать, то и на себя времени у вас совсем не будет оставаться. Попробуйте наконец выделять немного времени, которое можно будет посвящать целиком и полностью себе. Только таким образом удастся избавиться от стрессов и неприятных эмоций. Не стесняйтесь также просить о помощи. Ваши друзья и родные охотно придут вам на помощь тогда, когда вы будете этого нуждаться!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезд ы рекомендуют Девам посвятить эту неделю изменении образа и имиджа. Пора наконец записаться к барберу, сходить на шопинг и избавиться одежд ы , которую вы больше не будете носить. Но вещи не выбрасывайте. Отдайте их нуждающимся. Так вы сможете и место в шкафу освободить, и сделать доброе дело.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

На этой неделе Весов ожидает приятное путешествие. Вполне вероятно, вы сможете наконец выбраться на несколько дней за город. Поэтому звезды рекомендуют не упустить возможность расслабиться и набраться положительных эмоций. Во второй половине недели придется закрыть "хвосты", поэтому будьте готовы к появлению большого количества задач. Но переживать не стоит, ведь вы справитесь совершенно со всем!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам звезды рекомендуют сохранять спокойствие на этой неделе. Вас ожидает ряд стрессовых ситуаций, но не стоит брать абсолютно все до головы. Попробуйте улыбаться иронии судьбы и не раздражаться. Вечера проводите за чтением хорошей и качественной литературы. Она позволит вам расслабиться и набираться положительных эмоций.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На этой неделе Стрельцам следует посвятить всех себя любимому человеку. Вы в последнее время настолько зациклены на работе, что совсем уж не видите, что ваша вторая половина начинает сомневаться в искренности ваших чувств. Пора наконец выделять время и ей, а не только отдавать всех себя работе. Этого будет достаточно, чтобы не испортить то, что вы строили в течение последних лет!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам звезды рекомендуют на этой неделе наконец закончить все бытовые вопросы. Ваша ванная так и просится, чтобы вы не только убрались в ней, но и доработали ремонт. Вторую половину недели желательно посвятить саморазвитию, поэтому можете наконец записаться на курсы или взяться за прочтение мотивационной литературы. Это позволит тебе прокачать свои умения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Эта неделя для Водолеев будет очень легкой. Вы сможете провести очень много времени с людьми, которые вас любят и очень ценят. На работе от вас не потребуют слишком много, поэтому вы сможете спокойно и с чистой совестью выполнять поручения руководства. По вечерам звезды рекомендуют наслаждаться просмотром хороших фильмов, а также баловать себя чем-то вкусненьким, что вы приготовите вместе с любимым человеком.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Звезд ы рекомендуют эту неделю целиком и полностью посвятить саморазвитию. Вам нужно прокачать свои способности и возможности, чтобы доказать себе и другим, что есть еще порох в пороховницах. Вечером можете выбираться на прогулки любимым городом. Но не забывайте тепло одеваться, чтобы не заболеть. Зовите друзей и устраивайте себе веселые выходные за городом. Поездка в Карпаты станет идеальным вариантом!