Читай чоловічий гороскоп на тиждень 14 – 20 грудня 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня більшість знаків Зодіаку стануть заручниками передноворічної метушні. Потрібно буде докуповувати подарунки, пакувати їх, а також надсилати адресатам. Особливо багато завдань стоятиме перед Овнами та Левами, а от Скорпіонам і Ракам пощастить більше. І все завдяки їхній самоорганізації. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 14 – 20 грудня саме для твого знаку Зодіаку.

Варте уваги Це просте рівняння дозволить визначити, чи є у тебе шанси стати успішним

Гороскоп на тиждень 14 – 20 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам потрібно буде буквально застрибнути в останній вагон. Ти вічно нічого не встигаєш, тож цей тиждень не буде винятковим. Щоб абсолютно нічого не забути та виконати геть усі справи та доручення, потрібно записати їх до свого щоденника. Це дозволить побачити, що ще потрібно тобі зробити та не оминути увагою щось дійсно важливе.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям зорі рекомендують зосередитися на особистому житті. Якось так сталося, що останнім часом ти надто багато уваги зосереджуєш саме роботі. Звичайно ж, плани та поставлені задачі виконувати потрібно. Але робити це слід так, щоб ніщо не мало негативний вплив на твої стосунки. Лише таким чином вдасться зберегти затишок між вами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

На Близнюків очікують справжні американські гірки. Зранку ти прокидатимешся сповненим сил та енергії, але до обіду виявиш, що не надто хочеш працювати та й натхнення кудись зникло. Тож зорі рекомендують боротися з цим методами, які приносять тобі задоволення. Можеш цього тижня без сумнівів тішити себе улюбленими смаколиками, а також дозволити собі обновку, про яку давно мріяв. Але без фанатизму!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам випаде казкова нагода розслабитися цього тижня. Ти все чітко розставив по поличках, тож у тебе немає відчуття, що ти щось забув або не виконав. Вечори зорі рекомендують проводити в компанії людей, які надихають тебе на нові звершення. Це дозволить зарядитися позитивною енергією, а також почуватися відмінно протягом усього тижня!

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам варто бути обережними зі своїм часом. Здаватиметься, що ти нічогісінько не встигаєш. І повір, це не просто відчуття. На твоїх плечах буде безліч завдань та обов'язків, з якими ти повинен справитися на совість. Якщо ж відкладатимеш на завтра – працювати доведеться не лише вечорами, а й на вихідних. А цього зорі робити не рекомендують!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам варто навести лад у своїй оселі. Пам'ятай про те, що творчий безлад – мила штука. Але якщо ти не можеш знайти улюблені речі, варто задуматися над порядком і дисципліною. Вечорами зорі рекомендують присвячувати час цілком і повністю собі. Наприклад, можеш нарешті глянути серіал, на який у тебе катастрофічно не вистачало часу попередні кілька місяців!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам варто нарешті навчитися дотримуватися балансу. Твої емоційні каруселі дістали геть усіх. Та й сам ти добряче потерпаєш від різкої зміни настрою. Тож цього тижня зорі рекомендують уникати стресів, а також зосередитися лише на позитивних емоціях. Не зайвим буде похід у кіно або ж зустріч з друзями, які завжди тебе підтримають та надихнуть на нові звершення!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня Скорпіонам доведеться повертатися до звичного графіку. Робота цілком і повністю заполонить весь твій час, але не варто засмучуватися. Зосередься на всьому позитивному, що відбувалося з тобою останнім часом. Теплі спогади та затишні фото допоможуть не падати духом, а також запастися енергією для нових звершень. Повір, їх у тебе буде достатньо!

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям слід бути обережнішими зі своїми грішми. Ти хочеш усе та відразу. Але ж так не буває. Спробуй розставити пріоритети та визначити, що для тебе справді важливе, а що – ні. Лише таким чином ти зможеш зекономити гроші та потішити себе тим, що справді тобі потрібне. Від спонтанних покупок цього тижня варто відмовитися, якщо не хочеш Новий рік зустрічати з запареними макаронами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам варто зосередитися на роботі цього тижня. Ти надто розпорошуєшся, що досить сильно гальмує усі можливі процеси. Спробуй поставити чітку межу між роботою й особистим життям. Це потрібно для того, щоб ти не лише на відмінно виконував доручення керівника, а й не зіпсував свої стосунки. Вечори краще присвячувати коханій людині.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Якщо Водолій дійсно чогось хоче, його просто неможливо зупинити. Тож зорі цього тижня рекомендують не боятися своїх внутрішніх бажань. Задовольни звіра, що мешкає десь углибині тебе. Це дозволить не лише почуватися значно краще, а й втілити у життя одну зі своїх найзаповітніших мрій. І пам'ятай про те, що щастя любить сміливих!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам не варто засмучуватися, якщо щось іде не по плану. Пам'ятай про те, що не завжди життя дає нам те, що хочемо ми. Іноді потрібно з гідністю приймати невдачі, щоб стати на ноги та довести усьому світу, що тебе не так просто зламати. Та й узагалі, об тебе можна зламати зуб. Дай зрозуміти це своїм злісним ворогам, які так і хочуть вставити палки в колеса!

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