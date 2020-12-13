Читай мужской гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе большинство знаков Зодиака станут заложниками предновогодней суеты. Нужно будет докупать подарки, упаковывать их, а также передавать адресатам. Особенно много задач будет стоять перед Овнами и Львами, а вот Скорпионам и Ракам повезет больше. И все благодаря их самоорганизации. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 14 – 20 декабря именно для твоего знака Зодиака.

Примечательно Это простое уравнение позволит определить, есть ли у тебя шансы стать успешным

Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам нужно будет буквально запрыгнуть в последний вагон. Ты вечно ничего не успеваешь, поэтому эта неделя не будет исключительной. Чтобы абсолютно ничего не забыть и выполнить абсолютно все дела и поручения, нужно записать их в свой дневник. Это позволит увидеть, что еще нужно тебе сделать и не обойти вниманием что-то действительно важное.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам звезды рекомендуют сосредоточиться на личной жизни. Как-то так случилось, что в последнее время ты слишком много внимания сосредотачиваешься именно работе. Конечно же, планы и поставленные задачи выполнять нужно. Но делать это следует так, чтобы ничто не имело негативное влияние на твои отношения. Только таким образом удастся сохранить уют между вами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На Близнецов ожидают настоящие американские горки. Утром ты будешь просыпаться полным сил и энергии, но к обеду обнаружишь, что не слишком хочешь работать и вдохновение куда-то исчезло. Поэтому звезды рекомендуют бороться с этим методами, которые приносят тебе удовольствие. Можешь на этой неделе без сомнений радовать себя любимыми вкусностями, а также позволить себе обновку, о которой давно мечтал. Но без фанатизма!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам представится сказочная возможность расслабиться на этой неделе. Ты все четко расставил по полочкам, поэтому у тебя нет ощущения, что что-то забыл или не выполнил. Вечера звезды рекомендуют проводить в компании людей, которые вдохновляют тебя на новые свершения. Это позволит зарядиться положительной энергией, а также чувствовать себя отлично всю неделю!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам следует быть осторожными со своим временем. Может к азаться, что ты ничего не успеваешь. И поверь, это не просто ощущение. На твоих плечах будет множество задач и обязанностей, с которыми ты должен справиться на совесть. Если же откладывать на завтра – работать придется не только по вечерам, но и на выходных. А этого звёзды делать не рекомендуют!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам стоит навести порядок в своем доме. Помни о том, что творческий беспорядок – милая штука. Но если ты не можешь найти любимые вещи, стоит задуматься над порядком и дисциплиной. По вечерам звезды рекомендуют посвящать время целиком и полностью себе. Например, можешь наконец взглянуть сериал, на который у тебя катастрофически не хватало времени предыдущие несколько месяцев!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам стоит наконец научиться соблюдать баланс. Твои эмоциональные карусели достали абсолютно всех. Да и сам ты хорошо страдаешь от резкого изменения настроения. Поэтому на этой неделе звезды рекомендуют избегать стрессов, а также сосредоточиться только на положительных эмоциях. Не лишним будет поход в кино или встреча с друзьями, которые всегда тебя поддержат и вдохновят на новые свершения!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе Скорпионам придется возвращаться к привычному графику. Работа целиком и полностью заполнит все твоё время, но не стоит расстраиваться. Сосредоточься на всем положительном, что происходило с тобой в последнее время. Теплые воспоминания и уютные фото помогут не падать духом, а также запастись энергией для новых свершений. Поверь, их у тебя будет достаточно!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам следует быть осторожнее со своими деньгами. Ты хочешь все и сразу. Но так не бывает. Попробуй расставить приоритеты и определить, что для тебя действительно важно, а что – нет. Только таким образом ты сможешь сэкономить деньги и порадовать себя тем, что действительно тебе нужно. От спонтанных покупок на этой неделе стоит отказаться, если не хочешь Новый год встречать с запаренными макаронами.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит сосредоточиться на работе на этой неделе. Ты слишком много хочешь, что достаточно сильно тормозит все возможные процессы. Попробуй поставить четкую границу между работой и личной жизнью. Это нужно для того, чтобы ты не только на отлично выполнял поручения руководителя, но и не испортил свои отношения. Вечера лучше посвящать любимому человеку.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Если Водолей действительно чего-то хочет, его просто невозможно остановить. Поэтому звезды на этой неделе рекомендуют не бояться своих внутренних желаний. Удовлетвори зверя, обитающего где-то в глубине тебя. Это позволит не только чувствовать себя значительно лучше, но и воплотить в жизнь одно из своих самых заветных желаний. И помни о том, что счастье любит смелых!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам не стоит расстраиваться, если что-то идет не по плану. Помни о том, что не всегда жизнь дает нам то, что хотим мы. Иногда нужно с достоинством принимать неудачи, чтобы встать на ноги и доказать всему миру, что тебя не так просто сломать. Да и вообще, о тебя можно сломать зуб. Дай понять это своим злобным врагам, которые так и хотят вставить палки в колесо!