Читай чоловічий гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 – 3 січня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Останній тиждень року буде надзвичайно насиченим для усіх без винятку. Хтось метушитиметься, готуючись до свят, а когось уся ця метушня відверто дратуватиме. Головна ж задача для усіх без винятку – гарно зустріти Новий рік, щоб він не підкачав. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 28 грудня 2020 року – 3 січня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

Варте уваги Це просте рівняння дозволить визначити, чи є у тебе шанси стати успішним

Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам–Овнам цього тижня варто озброїтися терпінням. Тобі доведеться вибратися на передсвятковий шопінг з коханою та провести не одну годину у торговому центрі. Тож бажано зарядити смартфон перед цим і запастися хорошим настроєм. А ще не забувай допомагати коханій робити правильний вибір. Так ти зможеш врятувати святковий настрій!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям у першій половині цього тижня потрібно буде закривати усі робочі "хвости". На тебе чекає шалена кількість звітів, таблиць та відповідей на листи. Але засмучуватися не варто. Новорічну ніч ти зможеш провести у колі друзів без жодних гаджетів і думок про роботу. І цю безцінну мить зорі рекомендують не проґавити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам варто зосередитися на своїй коханій людині цього тижня. Вам удвох потрібно серйозно поговорити, тож спробуй закрити це питання до нового року. У новорічну ніч не забудь зателефонувати рідним і привітати їх. Вони будуть раді почути твій голос і переконатися, що з тобою все гаразд. Щодо вихідних, то не будуй надто багато планів. Краще відпочити.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам випаде відмінна нагода не лише добряче попрацювати цього тижня, а й почати будувати плани на наступний рік. Годі перейматися тим, що подумають про тебе інші. Важлива лише думка друзів і рідних. І то для того, щоб ти зміг прийняти своє рішення. Тож перестань вагатися та почни робити те, що подобається саме тобі. І результат тебе приємно вразить!

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви більше нагадують мух в окропі, ніж великих граціозних котів. І тут немає нічого дивного. Ти літаєш з місця на місце у бажанні все встигнути та зробити. Але варто змиритися з тим фактом, що це просто неможливо. Тож зорі цього тижня рекомендують робити спочатку важливі завдання, а потім уже розпорошуватися на всілякий дріб'язок. Це дозволить тобі трішки відпочити та набратися сил!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня слід цілком і повністю присвятити себе відпочинку. Якщо через роботу ти не можеш це зробити, то спробуй хоча б ввечері знаходити кілька годин, які можна буде виділити лише собі. Виберися на прогулянку, прочитай хорошу літературу або ж просто розслабся та перестань думати про роботу. Іноді це корисно, повір!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам цього тижня буде несолодко. Фраза "Я не встигаю" стане твоїм лозунгом на найближчі 7 днів, тож потрібно з цим змиритися. У першій половині тижня зорі пропонують позакривати усі робочі "хвости", а у другій зайнятися спілкуванням з друзями та родиною. Дотримуйся балансу, щоб твоє життя не втрачало смаку ані на мить!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам цього тижня зорі рекомендують не надто напружувати себе. Будь вимогливим, але не виснажуй себе. Спробуй дозволяти собі іноді відпочити та присвятити вільний час тому, що приносить задоволення. Не зайвим цього тижня буде похід у кіно або на прогулянку з друзями. Їм буде приємно провести час з людиною, яку вони дуже цінують!

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрілець цього тижня матиме вкрай відповідальну задачу – слідкувати за тим, чи чітко проходить підготовка до свят. Якщо ти цього не робитимеш, то не дивуйся, що на новорічному столі бракуватиме смаколиків і випивки, а дехто з друзів узагалі забудуть прийти. А ще спробуй якомога менше часу проводити у смартфоні у ніч з 31 грудня на 1 січня. Подейкують, що іноді це корисно!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам слід зосередити усю свою увагу другим половинкам. Не полінуйся показати своїй коханій, наскільки вона важлива для тебе. Можеш зробити несподіваний подарунок, який запам'ятається їй на все життя. Але не перестарайся. Адже ця пам'ять повинна бути зі знаком "плюс". Вечори варто проводити з користю для себе. Тож відпочинок зайвим не буде!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям випаде крута нагода зустріти Новий рік у колі людей, які роблять вас кращими. Тож почни нарешті прикрашати оселю, прибирати в ній і готуватися до гучних святкувань. Що стосується роботи, то перейматися не варто ні про що. Ти справлятимешся з геть усім, що підкидатиме тобі бос. Головне – не відволікатися та вчасно здавати виконану роботу!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам випаде неймовірна нагода цього тижня цілком і повністю відпочити. Дозволь собі нарешті провести цілі дні без гаджетів і думок про роботу. Можеш нарешті взятися за перегляд серіалів, які очікують на тебе ось уже кілька місяців. Не зайвим буде також прочитання хорошої та якісної літератури. А ще зорі пропонують вибиратися на прогулянки з друзями, щоб зарядитися позитивними емоціями та гарно провести час.

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