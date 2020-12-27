Читай мужской гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Последняя неделя года будет очень насыщенной для всех без исключения. Кто-то будет суетиться, готовясь к праздникам, а кого-то вся эта суета будет откровенно раздражать. Главная же задача для всех без исключения – хорошо встретить Новый год, чтобы он не подкачал. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 28 декабря 2020 – 3 января 2021 именно для твоего знака Зодиака.

Примечательно Это простое уравнение позволит определить, есть ли у тебя шансы стать успешным

Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе стоит вооружиться терпением. Тебе придется выбраться на предпраздничный шопинг с возлюбленной и провести не один час в торговом центре. Поэтому желательно зарядить смартфон до этого и запастись хорошим настроением. А еще не забывай помогать любимой делать правильный выбор. Так ты сможешь спасти праздничное настроение!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам в первой половине текущей недели нужно будет закрывать все рабочие "хвосты". Тебя ждет безумное количество отчетов, таблиц и ответов на письма. Но расстраиваться не стоит. Новогоднюю ночь ты сможешь провести в кругу друзей без гаджетов и мыслей о работе. И эту бесценную возможность звезды рекомендуют не упустить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам стоит сосредоточиться на своему любимому человеку на этой неделе. Вам вдвоем нужно серьезно поговорить, поэтому попробуй закрыть этот вопрос до нового года. В новогоднюю ночь не забудь позвонить родным и поздравить их. Они будут рады услышать твой голос и убедиться, что с тобой все в порядке. Что касается выходным, то не строй слишком много планов. Лучше отдохнуть.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам представится отличная возможность не только хорошо поработать на этой неделе, но и начать строить планы на следующий год. Хватит беспокоиться о том, что подумают о тебе другие. Важно лишь мнение друзей и родных. И то для того, чтобы ты смог принять свое решение. Поэтому перестань сомневаться и начни делать то, что нравится именно тебе. И результат тебя приятно удивит!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львы больше напоминают белок в колесе, чем больших грациозных кошек. И здесь нет ничего удивительного. Ты будешь летать с места на место в желании все успеть и сделать. Но стоит смириться с тем фактом, что это просто невозможно. Поэтому звезды на этой неделе рекомендуют делать сначала важные задачи, а затем уже распыляться на всякую мелочь. Это позволит тебе немного отдохнуть и набраться сил!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе следует целиком и полностью посвятить себя отдыху. Если из-за работы ты не можешь это сделать, то попробуй хотя бы вечером находить несколько часов, которые можно будет выделить только себе. Выберись на прогулку, прочитай хорошую литературу или же просто расслабься и перестань думать о работе. Иногда это полезно, поверь!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам на этой неделе будет несладко. Фраза "Я не успеваю" станет твоим лозунгом на ближайшие 7 дней, поэтому нужно с этим смириться. В первой половине недели звезды предлагают закрыть все рабочие "хвосты", а во второй заняться общением с друзьями и семьей. Соблюдай баланс, чтобы твоя жизнь не теряла вкус ни на минуту!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам на этой неделе звезды рекомендуют не слишком напрягать себя. Будь требовательным, но не истощай себя. Попробуй позволять себе иногда отдохнуть и посвятить свободное время тому, что приносит удовольствие. Не лишним на этой неделе будет поход в кино или на прогулку с друзьями. Им будет приятно провести время с человеком, которого они очень ценят!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

У Стрельца на этой неделе будет крайне ответственная задача – следить за тем, четко ли проходит подготовка к праздникам. Если ты этого не будешь делать, то не удивляйся, что на новогоднем столе не окажется вкусностей и выпивки, а некоторые из друзей вообще забудут прийти. А еще попробуй как можно меньше времени проводить в смартфоне в ночь с 31 декабря на 1 января. Говорят, что иногда это полезно!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам следует сосредоточить все свое внимание вторым половинкам. Не поленись показать своей любимой, насколько она важна для тебя. Можешь сделать неожиданный подарок, который запомнится ей на всю жизнь. Но не переусердствуй. Ведь эта память должна быть со знаком "плюс". Вечера следует проводить с пользой для себя. Поэтому отдых лишним не будет!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям выпадет крутая возможность встретить Новый год в кругу людей, которые делают вас лучше. Поэтому начни наконец украшать дом, убираться в нем и готовиться к громким празднованиям. Что касается работы, то переживать не стоит ни о чем. Ты будешь справляться с абсолютно всем, что подбрасывать тебе босс. Главное – не отвлекаться и вовремя сдавать выполненную работу!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам представится невероятная возможность на этой неделе целиком и полностью отдохнуть. Позволь себе наконец провести целые дни без гаджетов и мыслей о работе. Можешь наконец взяться за просмотр сериалов, которые ожидают тебя вот уже несколько месяцев. Не лишним будет также прочтения хорошей и качественной литературы. А еще звезды предлагают выбираться на прогулки с друзьями, чтобы зарядиться положительными эмоциями и хорошо провести время.