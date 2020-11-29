Читай чоловічий гороскоп на тиждень 30 листопада – 6 грудня 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Перший тиждень грудня буде максимально успішним для Левів і Скорпіонів, яким вдасться нарешті відправитися на заслужений відпочинок. Що стосується Дів і Козерогів, то їм потрібно сконцентруватися на роботі, щоб досягнути бажаного кар'єрного росту! Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 30 листопада – 6 грудня саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 30 листопада – 6 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам потрібно бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Останнім часом ти надто багато від себе вимагаєш, працюючи до останніх сил. І це не надто позитивно вплине на твоє самопочуття та настрій. Якщо не хочеш вигоріти завчасно – спробуй влаштовувати собі перерви, під час яких ти узагалі не думаєш ані про роботу, ані про інші турботи.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям слід присвятити весь свій вільний час рідним. У тебе завжди немає можливості побачитися з тими, кого ти дуже любиш, а дарма. Спробуй нарешті правильно розставляти пріоритети, щоб не лише встигати відпочивати, а й бути з тими, з ким тобі надзвичайно добре. На вихідних зорі рекомендують вибратися кудись за місто. Якщо нападає снігу – покатайся на санках!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам потрібно трішки більше працювати цього тижня. Якщо ти почнеш новий місяць з виконання безлічі завдань, то наприкінці виявиш, що залишилося не так уже й багато "хвостів". Вечори спробуй присвячувати собі. Достатньо буде перегляду улюблених або нових фільмів або ж прочитання хорошої та якісної літератури!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня потрібно буде попрацювати над стосунками. Останнім часом ти можеш зауважити, що між вами виникла несподівана прохолода. Не дозволяй їй розвиватися, тож присвяти якомога більше часу на спілкування та заняття справами, які подобаються вам обом. Цілком імовірно, що саме дефіцит уваги став причиною не надто позитивного клімату.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам нарешті вдасться видихнути та відпочити на повну. Ти останні кілька місяців працював на повну, тож зараз заслужив на лінощі. Спробуй якомога рідше заглядати до смартфона та не відволікатися на роботу. Вечори можеш проводити за затишними розмовами з коханою людиною або друзями. Не можете побачитися? Гайда влаштовувати відеовечірки!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня зорі рекомендують трішки напружитися. Ти надто розслаблений останнім часом, що може негативно вплинути на твою кар'єру. Пам'ятай про те, що твій бос лише вдає, що не зауважує твою бездіяльність. Якщо хочеш переконати його у зворотньому – почни працювати на совість. Це дозволить тобі пізніше попросити переглянути зарплату або ж запропонувати тобі підвищення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не варто залишатися наодинці цього тижня. Ти почуватимешся максимально засмученим, якщо доведеться проводити вечори у порожній квартирі. Тож зорі пропонують кликати друзів, щоб гарно проводити час, а також набиратися позитивних емоцій на весь тиждень!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонові зорі рекомендують цього тижня узагалі не думати про роботу. Ти заслужив на відпочинок, тож насолоджуйся ним сповна. Берися за хорошу та якісну літературу, а також насолоджуйся новими емоціями, які даруватиме тобі життя. А ще не будуй жодних планів, щоб не засмучуватися, якщо щось не вийде!

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям варто присвятити весь свій вільний час оселі. Ти давно мріяв зробити ремонт, тож можеш починати уже. Почати зорі рекомендують з того, що тобі доведеться позбутися усього зайвого. Не потрібно викидати речі. Просто віддай їх друзям і знайомим. Потім уже можеш задуматися над бажаним дизайном і вирушати на покупки матеріалів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам потрібно буде викластися на повну. Цього тижня ти повинен працювати не на половину, а на повну. Це дозволить тобі не лише встигати виконувати всі завдання, а й отримати прихильність керівника. Вечорами можеш розслабитися у гарній компанії. Тож не лінуйся кликати до себе друзів, які допоможуть влаштувати свято!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям потрібно розслабитися цього тижня. На тебе не очікуватиме жодних несподіванок ані на роботі, ані в особистому житті. Тож насолоджуйся тим, що відбувається навколо тебе. Після роботи можеш вибиратися на прогулянки та гарно проводити час в атмосфері, яка допоможе тобі розслабитися.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня зорі рекомендують Рибам зайнятися своїм тілом. Пора нарешті не лише думати про прес, а й братися за його прокачування. Пам'ятай про те, що він сам по собі не з'явиться. Тож можеш завантажити кілька додатків, які допоможуть тобі не лише тримати своє тіло у формі, а й надихатимуть на вдосконалення кожного дня!

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