Читай мужской гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Первая неделя декабря будет максимально успешной для Львов и Скорпионов, которым удастся наконец отправиться на заслуженный отдых. Что касается Дев и Козерогов, то им нужно сконцентрироваться на работе, чтобы достичь желаемого карьерного роста! Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам нужно быть осторожнее со своим здоровьем. В последнее время ты слишком много от себя требуешь, работая до последних сил. И это не слишком положительно повлияет на твоё самочувствие и настроение. Если не хочешь выгореть заблаговременно – попробуй устраивать себе перерывы, во время которых ты вообще не думаешь ни о работе, ни о других заботы.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам следует посвятить все свое свободное время родным. У тебя всегда нет возможности увидеться с теми, кого ты очень любишь, а зря. Попробуй наконец правильно расставлять приоритеты, чтобы не только успевать отдыхать, но и быть с теми, с кем тебе очень хорошо. На выходных звезды рекомендуют выбраться куда-то за город. Если нападает достаточно снега – покатайся на санках!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам нужно немного больше работать на этой неделе. Если ты начнешь новый месяц с выполнения множества задач, то в конце обнаружишь, что осталось не так уж много "хвостов". Вечера попробуй посвящать себе. Достаточно просмотра любимых или новых фильмов, или прочтения хорошей и качественной литературы!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе нужно будет поработать над отношениями. В последнее время ты можешь заметить, что между вами возникла неожиданная прохлада. Не позволяй ей развиваться, поэтому посвящения как можно больше времени на общение и занятие делами, которые нравятся вам обоим. Вполне вероятно, что именно дефицит внимания стал причиной не слишком положительного климата.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам наконец удастся выдохнуть и отдохнуть по полной. Ты последние несколько месяцев работал на полную, поэтому сейчас заслужил на релакс. Попробуй как можно реже заглядывать к смартфону и не отвлекаться на работу. Вечера можешь проводить за уютными разговорами с любимым человеком или друзьями. Не можете увидеться? Айда устраивать видеовечеринки!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе звезды рекомендуют немного напрячься. Ты слишком расслаблен последнее время, что может негативно повлиять на твою карьеру. Помни о том, что твой босс только притворяется, что не замечает твоё бездействие. Если хочешь убедить его в обратном – начни работать на совесть. Это позволит тебе позже попросить пересмотреть зарплату или же предложить тебе повышение.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам не стоит оставаться наедине этой неделе. Ты будешь чувствовать себя максимально расстроенным, если придется проводить вечера в пустой квартире. Поэтому звезды предлагают звать друзей, чтобы хорошо проводить время, а также набираться положительных эмоций на всю неделю!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпиону звезды рекомендуют на этой неделе вообще не думать о работе. Ты заслужил на отдых, поэтому наслаждайся им сполна. Берись за хорошую и качественную литературу, а также наслаждайся новыми эмоциями, которые дарить тебе жизнь. А еще не строй никаких планов, чтобы не расстраиваться, если что-то не получится!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам стоит посвятить все свое свободное время дому. Ты давно мечтал сделать ремонт, поэтому можешь начинать уже. Начать звезды рекомендуют с того, что тебе придется избавиться от всего лишнего. Не нужно выбрасывать вещи. Просто отдай их друзьям и знакомым. Потом уже можешь задуматься над желаемым дизайном и отправляться на покупки материалов.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам нужно будет выложиться по полной. На этой неделе ты должен работать не на половину, а на полную. Это позволит тебе не только успевать выполнять все задачи, но и получить благосклонность руководителя. По вечерам можешь расслабиться в хорошей компании. Поэтому не ленись звать к себе друзей, которые помогут устроить праздник!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям нужно расслабиться на этой неделе. На тебя не ожидает никаких неожиданностей ни на работе, ни в личной жизни. Поэтому наслаждайся тем, что происходит вокруг тебя. После работы можешь выбираться на прогулки и хорошо проводить время в атмосфере, которая поможет тебе расслабиться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе звезды рекомендуют Рыбам заняться своим телом. Пора наконец не только думать о прессе, но и браться за его прокачку. Помни о том, что он сам по себе не появится. Поэтому можешь загрузить несколько приложений, которые помогут тебе не только держать свое тело в форме, но и вдохновлять на совершенствование каждый день!