Читай чоловічий гороскоп на тиждень 7 – 13 грудня 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цей тиждень буде максимально легким для усіх, хто не боїться складнощів і випробувань долі. Тож зорі рекомендують пристебнути ремені безпеки, аби не занесло на крутих віражах долі. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 7 – 13 грудня саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 7 – 13 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам зорі пропонують розслабитися та нарешті присвятити максимум часу собі. Ти надто сконцентрований на кар'єрі, що негативно впливає на твої стосунки з коханою людиною, а також клімат у сім'ї. Спробуй нарешті поставити чітку межу між роботою та домом, щоб твої рідні не обурювалися, що виконання завдань від шефа для тебе важливіші.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям бажано присвятити якомога більше часу власному здоров'ю. Останнім часом ти не надто добре почуваєшся через постійні стреси та дефіцит сну. Це не лише негативно впливає на твою продуктивність, а й може неабияк підкосити тебе у найбільш невідповідну мить. Пам'ятай, що від роботи дохнуть коні, а ти вже давно не підпадаєш під категорію безсмертних поні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам слід розпочати новий тиждень з важливих і складних завдань. Годі перекладати все на завтра, адже ти можеш зробити це сьогодні. Вечори зорі рекомендують проводити у гарній компанії, щоб перезавантажуватися та набиратися позитивних емоцій на наступні дні. Також не варто забувати про фізичну активність. Вона зайвою цього тижня не буде.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня Ракам варто зосередитися на роботі. Не лінуйся виконувати усі доручення боса, щоб не псувати його ставлення до себе. У першій половині дня зорі рекомендують також присвячувати бодай годинку заняттям спорту. Це може бути звичайна ранкова зарядка або ж пробіжка. А ще пам'ятай про повноцінний і збалансований раціон. Він додасть тобі енергії та дозволить почуватися ще краще!

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам потрібно буде налаштуватися на насичений тиждень. На тебе очікуватиме ціле море вражень й відчуттів, про які ти навіть не підозрював. Не варто забувати також і про роботу. Тож спробуй дотримуватися балансу між особистим життям і виконанням важливих завдань. На вівторок бажано не планувати нічого, адже попереду на тебе очікує справжня пригода, про яку ти навіть мріяти не смів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня зорі пропонують Дівам навести лад в особистому житті. Ти надто багато працюєш останні кілька тижнів, тож твоя друга половинка починає відверто ревнувати тебе до роботи. Не треба так. Спробуй дотримуватися розумного балансу між особистим життям і стосунками, щоб не зіпсувати усе те, що ви разом будували не 1 рік.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

З понеділка на Терезів очікує надзвичайно багато роботи. Тобі потрібно буде не лише позакривати усі "хвости", які накопичилися ще з минулого місяця. На тебе очікує ще й безліч завдань, якими тебе залюбки навантажить бос. Тож спробуй знаходити іноді час для відпочинку, щоб не перевиснажитися за ці кілька робочих днів.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

У понеділок на Скорпіонів очікує цілковитий релакс. Тебе не турбуватимуть жодні проблеми та труднощі, а життя даруватиме лише приємні несподіванки. У другій половині тижня бажано бути обережнішими зі своїми емоціями. Іноді вони захоплюють тебе настільки, що ти випадково можеш наговорити зайвого людині, які дуже сильно кохаєш. Спробуй стримуватися, щоб не зіпсувати стосунки.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям варто зосередитися на роботі. Ти відпочиваєш удосталь, чого не можна сказати про виконання важливих завдань. Спробуй знайти золоту середину, яка б влаштовувала усіх: і тебе, і твого боса, і кохану, і рідню. Вечори намагайся проводити без гаджетів. Зловживання ними забирає у тебе надто багато вільного часу. А його й так постійно бракує.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога можна нарешті почати здійснювати свої мрії. Дозволь собі цього тижня те, про що ти давно не наважувався навіть заговорити вслух. Не бійся, якщо не все виходитиме відразу ж. Пам'ятай про те, що рідні та близькі тебе залюбки підтримають, дадуть слушну пораду, а також допоможуть знайти рішення більшості проблем, з якими ти можеш зіткнутися. Головне – не боятися зробити перший крок!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям можна не надто напружуватися цього тижня. На тебе очікують кілька легких робочих днів, під час яких бос не дійматиме, а колеги – не дратуватимуть. Але це зовсім не означає, що потрібно розслабитися та нічого не робити. Виконуй усі доручення на совість, і тоді до тебе не буде жодних претензій. Вечори проводить з користю для себе. Не зайвим буде перегляд хорошого кіно або заняття улюбленою справою.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Якщо Риби продовжать усе настільки близько брати до серця, їхнє життя перетвориться на справжнє жахіття. Не варто зосереджуватися на негативі. Цього тижня зорі рекомендують оточувати себе лише позитивними емоціями, а також тими людьми, які надихають. Ввечері можна дозволити собі трішки розслабитися за переглядом хорошого кіно або прочитанням якісної літератури.

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