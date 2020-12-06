Читай мужской гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Эта неделя будет максимально легкой для всех, кто не боится сложностей и испытаний судьбы. Поэтому звезды рекомендуют пристегнуть ремни безопасности, чтобы не занесло на крутых виражах судьбы. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 7 – 13 декабря именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам звезды предлагают расслабиться и наконец посвятить максимум времени себе. Ты слишком сконцентрирован на карьере, что негативно влияет на твои отношения с любимым человеком, а также климат в семье. Попробуй наконец поставить четкую границу между работой и домом, чтобы твои родные не возмущались, что выполнение заданий от шефа для тебя важнее.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам желательно посвятить как можно больше времени своему здоровью. В последнее время ты не слишком хорошо себя чувствуешь из-за постоянных стрессов и дефицит сна. Это не только негативно влияет на твою производительность, но и может изрядно подкосить тебя в сам ы й неподходящий момент. Помни, что от работы дохнут кони, а ты уже давно не подпадаешь под категорию бессмертных пони.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам следует начать новую неделю из важных и сложных задач. Хватит откладывать все на завтра, ведь ты можешь сделать это сегодня. Вечера звезды рекомендуют проводить в хорошей компании, чтобы перезагружаться и набираться положительных эмоций на последующие дни. Также не стоит забывать о физической активности. Она лишней на этой неделе не будет.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

На этой неделе Ракам стоит сосредоточиться на работе. Не ленись выполнять все поручения босса, чтобы не портить его отношение к себе. В первой половине дня звезды рекомендуют также посвящать хотя бы часок занятиям спортом. Это может быть обычная утренняя зарядка или пробежка. А еще помни о полноценном и сбалансированный рацион. Он придаст тебе энергии и позволит чувствовать себя еще лучше!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам нужно будет настроиться на насыщенную неделю. Тебя ожидает целое море впечатлений и ощущений, о которых ты даже не подозревал. Не стоит забывать также и о работе. Поэтому попробуй соблюдать баланс между личной жизнью и выполнением важных задач. На вторник желательно не планировать ничего, ведь впереди тебя ожидает настоящее приключение, о котором ты даже мечтать не смел.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе звезды предлагают Девам навести порядок в личной жизни. Ты слишком много работаешь последние несколько недель, поэтому твоя вторая половинка начинает откровенно ревновать тебя к работе. Не надо так. Попробуй придерживаться разумного баланса между личной жизнью и отношениями, чтобы не испортить все то, что вы вместе строили не 1 год.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

С понедельника на Весов ожидает очень много работы. Тебе нужно будет не только закрыть все "хвосты", которые накопились еще с прошлого месяца. Тебя ожидает еще и множество задач, которыми тебя охотно нагрузит босс. Поэтому попробуй находить немного времени для отдыха, чтобы не истощаться за эти несколько рабочих дней.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

В понедельник на Скорпионов ожидает полный релакс. Тебя не будут беспокоить никакие проблемы и трудности, а жизнь будет дарить только приятные неожиданности. Во второй половине недели желательно быть осторожнее со своими эмоциями. Иногда они захватывают тебя настолько, что ты случайно можешь наговорить лишнего человеку, которого очень сильно любишь. Попробуй сдерживаться, чтобы не испортить отношения.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам стоит сосредоточиться на работе. Ты отдыхаешь в изобилии, чего нельзя сказать о выполнении важных задач. Попробуй найти золотую середину, которая бы устраивала всех: и тебя, и твоего босса, и любимую, и родню. Вечера пытайся проводить без гаджетов. Злоупотребление ими отнимает у тебя слишком много свободного времени. А его и так постоянно не хватает.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам можно наконец начать осуществлять свои мечты. Позволь себе на этой неделе то, о чем ты давно не решался даже заговорить вслух. Не бойся, если не все будет получаться сразу же. Помни о том, что родные и близкие тебя охотно поддержат, дадут дельный совет, а также помогут найти решение большинства проблем, с которыми ты можешь столкнуться. Главное – не бояться сделать первый шаг!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям можно не слишком напрягаться на этой неделе. Тебя ожидают несколько легких рабочих дней, во время которых босс не будет доставать, а коллеги – раздражать. Но это вовсе не означает, что нужно расслабиться и ничего не делать. Выполняй все поручения на совесть, и тогда к тебе не будет никаких претензий. Вечера стоит проводить с пользой для себя. Не лишним будет просмотр хорошего кино или занятие любимым делом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Если Рыбы продолжат все настолько близко принимать к сердцу, их жизнь превратится в настоящий кошмар. Не стоит сосредотачиваться на негативе. На этой неделе звезды рекомендуют окружать себя только положительными эмоциями, а также теми людьми, которые вдохновляют. Вечером можно позволить себе немного расслабиться за просмотром хорошего кино или прочтением качественной литературы.