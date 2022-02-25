Група Землі: найголовніше, що слід знати про планети Сонячної системи

Як ти вже знаєш, до планет земної групи належать Меркурій, Венера, сама Земля та Марс. Далі розповімо про кожне з цих космічних тіл.

Розповімо коротко, цікаво, та про найголовніше, що просто повинен знати кожен. Навіть якщо він не цікавиться астрономією.

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Планети земної групи

Меркурій – найближча планета до Сонця

З періодом обертання навколо Сонця усього 88 днів Меркурій є найближчою до нашої зірки планетою, а також і найменшою у Сонячній системі. Власне, він тільки трохи більший за Місяць.

Через близькість до зірки (приблизно у дві п’ятих відстані між Землею та Сонцем), Меркурій зазнає різких змін у температурах: до 450 градусів за Цельсієм удень та до мінус 180 градусів уночі.

Меркурій має дуже тонку атмосферу з кисню, натрію, водню, гелію та калію. Вона не здатна трощити метеори, тому поверхня планети, як і поверхня Місяця, всіяна кратерами.

Також місія NASA MESSENGER відкрила на Меркурії водяний лід та замерзлі органічні сполуки на північному полюсі.

Короткі факти про Меркурій

Відкриття – про нього знали ще давні греки, адже бачили неозброєним оком.

Назва – на честь посланця римських богів.

Діаметр – 4878 кілометрів.

Орбіта – 88 земних діб.

Доба – 58,6 земної.



Меркурій / Фото NASA

Венера – двійник Землі у Сонячній системі

Друга планета від Сонця, Венера, є близнюком Землі за розміром. Радарні зображення під її атмосферою показують на поверхні різні гори та вулкани. Але тут спорідненість із нашою планетою й закінчується.

Адже Венера має густу токсичну атмосферу з хмар сірчаної кислоти та парниковим ефектом. Через нього на Венері спекотніше, ніж на Меркурії, хоча той і ближчий до Сонця. Ба більше, Венера є найгарячішою планетою Сонячної системи (середня температура на поверхні – 465 градусів).

Також потужний на Венері й тиск – 92 бар на поверхні (людину такий тиск просто розчавить). Особливість цієї планети й в обертанні – зі сходу на захід, у протилежному напрямку від того, за яким обертаються більшість інших планет.

Короткі факти про Венеру

Відкриття – як і Меркурій, відома давнім грекам і видима неозброєним оком.

Назва – на честь римської богині кохання та краси.

Діаметр – 12 104 кілометри.

Орбіта – 225 земних днів.

Доба – 241 земна.



Венера / Фото NASA

Земля – оселя життя

Третя планета від Сонця, Земля, є водним світом, дві третини якого вкриті водою. Це єдиний відомий світ, де є багатогранне й розумне життя.

Атмосфера Землі багата азотом і киснем. Земля обертається навколо своєї осі зі швидкістю 467 метрів на секунду (1600 кілометрів на годину), якщо рахувати за екватором.

Навколо Сонця наша планета обертається зі швидкістю у понад 29 кілометрів на секунду. А більше про наш рідний світ (зокрема про те, що його робить унікальним у Всесвіті) ми писали тут та ось тут.

Короткі факти про Землю

Відкриття – ну, вочевидь, відома завжди, відколи існує людство.

Назва – на честь давньогрецької богині Геї ("гайя" – "земля")

Діаметр – 12 760 кілометрів.

Орбіта – 365,24 доби.

Доба – 23 години 56 хвилин.



Земля / Фото NASA

Марс – Червона планета

Четверта планета від Сонця — Марс, і це холодне місце, схоже на пустелю та вкрите пилом. Цей пил складається з оксидів заліза, який і надає планеті її знаковий червоний відтінок.

Марс дещо схожий на Землю – він скелястий, має гори, долини та каньйони, а ще й штормові системи (пилові дияволи на кшталт торнадо та пилові бурі планетарного масштабу).

Вчені припускають, що мільярди років тому Марс був набагато теплішим і вологим світом, який мав річки та, можливо, навіть океани. Також він мав умови для підтримки життя – бактерій чи інших мікроорганізмів.

Нині ж атмосфера Марса надто тонка, щоб рідка вода могла існувати на поверхні. Натомість пласти льоду розміром із Каліфорнію лежать під його поверхнею, а на обох полюсах є крижані шапки, які складаються частково з замерзлої води. У 2018 вчені навіть виявили свідчення наявності рідкого озера під крижаною шапкою південного полюса.

Короткі факти про Марс

Відкриття – відомий в Елладі й видимий неозброєним оком.

Назва – на честь римського бога війни.

Діаметр – 6 787 кілометрів.

Доба – трішки більша за земну (24 години 37 хвилин).



Марс / Фото NASA

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.