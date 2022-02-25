Розповімо коротко, цікаво, та про найголовніше, що просто повинен знати кожен. Навіть якщо він не цікавиться астрономією.

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Планети земної групи

Меркурій – найближча планета до Сонця

З періодом обертання навколо Сонця усього 88 днів Меркурій є найближчою до нашої зірки планетою, а також і найменшою у Сонячній системі. Власне, він тільки трохи більший за Місяць.

Через близькість до зірки (приблизно у дві п’ятих відстані між Землею та Сонцем), Меркурій зазнає різких змін у температурах: до 450 градусів за Цельсієм удень та до мінус 180 градусів уночі.

Меркурій має дуже тонку атмосферу з кисню, натрію, водню, гелію та калію. Вона не здатна трощити метеори, тому поверхня планети, як і поверхня Місяця, всіяна кратерами.

Також місія NASA MESSENGER відкрила на Меркурії водяний лід та замерзлі органічні сполуки на північному полюсі.

Короткі факти про Меркурій

Відкриття – про нього знали ще давні греки, адже бачили неозброєним оком.

Назва – на честь посланця римських богів.

Діаметр – 4878 кілометрів.

Орбіта – 88 земних діб.

Доба – 58,6 земної.



Меркурій / Фото NASA

Венера – двійник Землі у Сонячній системі

Друга планета від Сонця, Венера, є близнюком Землі за розміром. Радарні зображення під її атмосферою показують на поверхні різні гори та вулкани. Але тут спорідненість із нашою планетою й закінчується.

Адже Венера має густу токсичну атмосферу з хмар сірчаної кислоти та парниковим ефектом. Через нього на Венері спекотніше, ніж на Меркурії, хоча той і ближчий до Сонця. Ба більше, Венера є найгарячішою планетою Сонячної системи (середня температура на поверхні – 465 градусів).

Також потужний на Венері й тиск – 92 бар на поверхні (людину такий тиск просто розчавить). Особливість цієї планети й в обертанні – зі сходу на захід, у протилежному напрямку від того, за яким обертаються більшість інших планет.

Короткі факти про Венеру

Відкриття – як і Меркурій, відома давнім грекам і видима неозброєним оком.

Назва – на честь римської богині кохання та краси.

Діаметр – 12 104 кілометри.

Орбіта – 225 земних днів.

Доба – 241 земна.



Венера / Фото NASA

Земля – оселя життя

Третя планета від Сонця, Земля, є водним світом, дві третини якого вкриті водою. Це єдиний відомий світ, де є багатогранне й розумне життя.

Атмосфера Землі багата азотом і киснем. Земля обертається навколо своєї осі зі швидкістю 467 метрів на секунду (1600 кілометрів на годину), якщо рахувати за екватором.

Навколо Сонця наша планета обертається зі швидкістю у понад 29 кілометрів на секунду. А більше про наш рідний світ (зокрема про те, що його робить унікальним у Всесвіті) ми писали тут та ось тут.

Короткі факти про Землю

Відкриття – ну, вочевидь, відома завжди, відколи існує людство.

Назва – на честь давньогрецької богині Геї ("гайя" – "земля")

Діаметр – 12 760 кілометрів.

Орбіта – 365,24 доби.

Доба – 23 години 56 хвилин.



Земля / Фото NASA

Марс – Червона планета

Четверта планета від Сонця — Марс, і це холодне місце, схоже на пустелю та вкрите пилом. Цей пил складається з оксидів заліза, який і надає планеті її знаковий червоний відтінок.

Марс дещо схожий на Землю – він скелястий, має гори, долини та каньйони, а ще й штормові системи (пилові дияволи на кшталт торнадо та пилові бурі планетарного масштабу).

Вчені припускають, що мільярди років тому Марс був набагато теплішим і вологим світом, який мав річки та, можливо, навіть океани. Також він мав умови для підтримки життя – бактерій чи інших мікроорганізмів.

Нині ж атмосфера Марса надто тонка, щоб рідка вода могла існувати на поверхні. Натомість пласти льоду розміром із Каліфорнію лежать під його поверхнею, а на обох полюсах є крижані шапки, які складаються частково з замерзлої води. У 2018 вчені навіть виявили свідчення наявності рідкого озера під крижаною шапкою південного полюса.

Короткі факти про Марс

Відкриття – відомий в Елладі й видимий неозброєним оком.

Назва – на честь римського бога війни.

Діаметр – 6 787 кілометрів.

Доба – трішки більша за земну (24 години 37 хвилин).



Марс / Фото NASA