Расскажем кратко, интересно и о самом главном, что просто должен знать каждый. Даже если он не интересуется астрономией.

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Планеты земной группы

Меркурий – ближайшая планета к Солнцу

С периодом вращения вокруг Солнца всего 88 дней Меркурий является самой близкой к нашей звезде планетой, а также самой маленькой в Солнечной системе. Собственно, он только чуть больше Луны.

Из-за близости к звезде (приблизительно в двух пятых расстояния между Землей и Солнцем), Меркурий претерпевает резкие изменения в температурах: до 450 градусов по Цельсию днем ​​и до минус 180 градусов ночью.

Меркурий имеет очень тонкую атмосферу из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия. Она не способна крушить метеоры, поэтому поверхность планеты, как и поверхность Луны, усеяна кратерами.

Также миссия NASA Messenger открыла на Меркурии водяной лед и замерзшие органические соединения на северном полюсе.

Краткие факты о Меркурии

Открытие – о нем знали еще древние греки, ведь видели невооруженным глазом.

Название – в честь посланника римских богов.

Диаметр – 4 878 километров.

Орбита – 88 земных суток.

Сутки – 58,6 земных.



Меркурий / Фото NASA

Венера – двойник Земли в Солнечной системе

Вторая планета от Солнца, Венера, является близнецом Земли по размеру. Радарные изображения под ее атмосферой показывают на поверхности разные горы и вулканы. Но т ут родство с нашей планетой и заканчивается.

Венера имеет густую токсичную атмосферу из облаков серной кислоты и парниковым эффектом. Из-за него на Венере жарче, чем на Меркурии, хотя тот ближе к Солнцу. Более того, Венера является самой горячей планетой Солнечной системы (средняя температура на поверхности – 465 градусов).

Также мощное на Венере и давление – 92 бар на поверхности (человека такое давление просто сплющит). Особенность этой планеты и во вращении – с востока на запад, в противоположном направлении от того, по которому вращается большинство других планет.

Краткие факты о Венере

Открытие – как и Меркурий, известна древним грекам и видима невооруженным глазом.

Название – в честь римской богини любви и красоты.

Диаметр – 12 104 километра.

Орбита – 225 земных дней.

Сутки – 241 земных.



Венера / Фото NASA

Земля – дом жизни

Третья планета от Солнца, Земля, является водным миром , две трети которого покрыты водой. Это единственный известный мир, где есть многогранная и разумная жизнь.

Атмосфера Земли богата азотом и кислородом . Земля вращается вокруг своей оси со скоростью 467 метров в секунду (1600 километров в час), если считать по экватору.

Вокруг Солнца наша планета вращается со скоростью более 29 километров в секунду. А больше о нашем родном мире (в том числе о том, что его делает уникальным во Вселенной) мы писали здесь и вот здесь.

Краткие факты о Земле

Открытие – ну, очевидно, известна всегда, с тех пор как существует человечество.

Название – в честь древнегреческой богини Геи ("гайя" – "земля")

Диаметр – 12 760 километров.

Орбита – 365,24 суток.

Сутки – 23 часа 56 минут.



Земля / Фото NASA

Марс – Красная планета

Четвертая планета от Солнца — Марс, и это холодное место, похожее на пустыню и покрытое пылью. Эта пыль состоит из оксидов железа, который и придает планете ее знаковый красный оттенок.

Марс несколько похож на Землю – он скалист, имеет горы, долины и каньоны, а еще и штормовые системы (пыльные дьяволы типа торнадо и пыльные бури планетарного масштаба).

Ученые предполагают, что миллиарды лет назад Марс был гораздо более теплым и влажным миром, на котором текли реки и, возможно, даже плескались океаны. Также на нем были условия для поддержания жизни – бактерий или других микроорганизмов.

В настоящее время атмосфера Марса слишком тонка, чтобы жидкая вода могла существовать на поверхности. Зато пласты льда размером с Калифорнию лежат под его поверхностью, а на обоих полюсах есть ледяные шапки, которые состоят частично из замерзшей воды. В 2018 году ученые даже обнаружили свидетельства наличия жидкого озера под ледяной шапкой южного полюса.

Краткие факты о Марсе

Открытие – известен в Элладе и видим невооруженным глазом.

Название – в честь римского бога войны.

Диаметр – 6 787 километров.

Сутки – чуть больше земных (24 часа 37 минут).



Марс / Фото NASA