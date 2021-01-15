Ностальгія – сильна емоція. Зрештою, це основа бізнесу таких брендів як Harley-Davidson та Indian, і модельних рядів "сучасної класики" Triumph та BMW R nineT і R18. Саме ностальгія наштовхнула кастомерів зі Стамбулу створити свою Gorilla на базі Honda Mokey. Men 24 покаже, що з того вийшло!

Мерт і Джан Узер, брати, які керують ательє Bunker. На створення нового байка Gorilla їх надихнув спогад клієнта. Він розповів про поїздки на мінібайку у 1970-х роках. Читай на Men 24, що ж його так вразило та як братам вдалося здійснити мрію чоловіка.

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Під час своєї першої подорожі на човні у віці 8 років Альп був зачарований, коли моряки пришвартували свої човни у Старому порту Канн, а потім здійснили круїз уздовж узбережжя на скутерах і мінібайках. Вночі він спостерігав, як вони повертаються до трапу та складають свої байки на човнах,

– каже Мерт.

Подорослішавши, Альп продовжив любити море, і його зачарувала Honda Monkey. І хоча його першим байком був Harley Fat Boy, він завжди сумував за "мавпою".



Нове покоління не вразило Альпа, тож він захотів його модернізувати

У 2018 році, приблизно через 40 років після того, як Альп уперше побачив, як байки пливуть на човнах у Каннах, Honda знову представила Monkey. І це потішило Альпа. Єдине, чого бракувало чоловікові – характерного зовнішнього вигляду. Він відчував, що новому Monkey 125 не вистачало відчуття ретро, якого він так прагнув.



Замовник попрохав майстрів додати відчуття ретро Honda Monkey 125

Мій брат щойно закінчив замовний проєкт з Bunker. Це була повна реконструкція скремблера Triumph, і він мені дуже сподобався. Я раптово подумав: "Було б круто, якби я міг зробити новий Monkey так, щоб він більше був схожий на ретро-байк, щоб поставити на свій човен і подорожувати грецькими островами?",

– сказав Альп.

І саме в цей момент він вирішив зателефонувати Bunker.

Коли у майстерні з'явився байк, брати Узери почали аналізувати потенціал. Він повинен стати зменшеною версією класичної естетики та залишатися якомога меншим, щоб Альп зміг втиснути свою "Мавпу" у човен перед тим, як відправитися у круїз Середземним морем.



Байк потрібно було трохи зменшити, щоб він міг вміститися у човен

Щоб вкоротити вилки на 6 сантиметрів і зробити Monkey коротшим, Bunker використовував комплект для заниження від тайванського фахівця з підвіски Racingbros. А оскільки передня підвіска була досить "пружною", Bunker також встановив регульований комплект відскоку та стиснення Racingbros з деякими змінами.



Вилку довелося вкоротити на 6 сантиметрів

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Це забезпечує кращу продуктивність передньої підвіски без шкоди для вихідної відстані ходу. Ми також відмовилися від легкосплавних дисків і встановили 12-дюймові колісні диски зі спицями. Деякі зміни відстані між передньою маточиною були необхідні, щоб підтримувати роботу ABS,

– зазначив Мерт.

Цей крок необхідний, враховуючи коротку колісну базу та неминучу модернізацію двигуна. Амортизатори Racingbros з регульованим ступенем стиснення та відбою також використовувалися ззаду: "Комбінація, яка працює бездоганно".



Байк оснастили 12-дюймовими колісними дисками зі спицями

Коли Monkey був добре посаджений на дорогу, прийшов час підкріпити одноциліндровий двигун з повітряним охолодженням. Впуск відкрили за допомогою впускної труби MNNTHBX з повітряним фільтром DNA, узгодженої з індивідуальною вихлопною системою з акуратним глушником Cone Engineering.



Кастомери прикріпили одноциліндровий двигун з повітряним охолодженням

Щоб максимально використовувати нове дихання, Bunker встановив блок Bazzaz EFI, який автоматично налаштовує двигун з можливістю самоконтролю.

Ми вперше використали комплект Bazzaz, і ми дуже вражені його продуктивністю та практичністю. Це було необхідно після того, як позбулися масивної повітряної камери та стандартної вихлопної труби. А у Mokey тепер є дещо для 125-кубового двигуна!,

– розповів Мерт.

Естетичні моди обрали з урахуванням пропорцій. Компактні дуги від Composimo оснащені дзеркалами Puig на виготовлених за індивідуальним замовленням стрижнях, а хлопці замінили масивні кронштейни для фар на нестандартні. Крихітні покажчики повороту – від Келлермана Аттоса: "Вони майже невидимі, коли не блимають", – додав Мерт.



Приладова панель байка – цифрова та не зазнала змін

Заднє крило замінили коротким алюмінієвим блоком, оснащеним стоп-сигналом Prism від Dime City Cycle та додатковими індикаторами Atto. Тримач номерного знака виготовлений на замовлення з нержавіючої сталі, як і кронштейни передніх крил, які утримують нове алюмінієве крило.



Над кріслом і бічними сумками працювали місцеві майстри

Сидіння та бічні сумки створюють лампову м'якість. Над ними працювали місцеві майстри. Горилу намалювали вручну за допомогою Flama Design House.



Малюнок з горилою нанесли вручну

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Тож в Альпа тепер є байк, який нагадує йому дитинство, і на ньому тепер дуже весело їздити. Gorilla – компактний і спритний мотоцикл, який сподобається кожному не лише зовні, а й завдяки своїй непоганій динаміці як на рух містом.

Усі фото Onur Aynagoz