Каждый автолюбитель знает Mercedes-Benz 300 SL. Он прославил двери "крыло чайки" с петлями на крыше. И это несмотря на то, что дизайнерский трюк впервые использовали на Bugatti Type 64. Мастерская Tamarit в Аликанте (Испания) создала байк Gullwing X. На его дизайн вдохновил именно 300 SL. Айда на Men 24 смотреть, что дизайнеры позаимствовали у немцев!

Gullwing X – усовершенствованная версия дизайна Tamarit "крыло чайки". Этот прототип – первый в ограниченной серии из девяти байков. Хосе Антонио с испанской мастерской описывает его как "спортивную" версию. Он уверяет, что тормоза, диски, карбюраторы и система охлаждения значительно улучшены. Дизайн тоже впечатляет. Смотри на Men 24 на мотоцикл Gullwing X, на который вдохновил Mercedes "Крыло чайки".

Это интересно Байк дня: австрийцы сделали эксклюзивный кастом с Honda CB360



На создание байка вдохновил легендарный Mercedes-Benz 300 SL / Фото Motor1

Базой мотоцикла является карбюраторный Triumph Thruxton. Поэтому байк оснащен 865-кубовым параллельным цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением и мощностью 70 лошадиных сил в базовой комплектации.

Tamarit уверяет, что их версия выдает невероятные 98 лошадиных сил , благодаря полной реконструкции двигателя, большим клапанам, горячим кулачкам и свободной выхлопной системе Tamarit "Speedster". Кроме того, байк оснастили двумя гоночными плоскими карбюраторами Keihin FCR39 с датчиками TPS. Также есть специальная установка масляного радиатора в раме с обработанными ребрами, которые помогают системе охлаждения работать эффективнее.



Обновленный байк выдает 98 лошадиных сил / Фото Tamarit

Новый кузов сделан из стеклопластика, к которому с внутренней стороны прикреплен стандартный топливный элемент.

Самой большой проблемой было размещение гидравлической системы внутри, чтобы можно было поднять целостный корпус, чтобы получить доступ к батарее и остальной электронике,

– говорит Хосе.



Новый корпус мотоцикла созданный из стеклопластика / Фото Tamarit

Гидравлические компоненты расположены внутри труб рамы под четырьмя подушками. У рулевой колонки является шарнирный узел, а корпус крепится к раме несколькими штифтами. Обтекатель спроектирован и изготовлен вручную компанией Tamarit, а его форма повторяет ретро-изгибы 300SL.



Форма обтекателя повторяет ретро-изгибы 300 SL / Фото Tamarit

Тебе понравится Немцы создали кастомный Harley-Davidson Black Rod для бывшего футболиста сборной Нидерландов

Колеса особенно впечатляют: это легкий дизайн Radio от Kineo, что сочетается с дисками Galfer и суппортами Beringer, с рычагами Kustom Tech на руле. Верхняя часть байка изготовлена ​​по индивидуальному заказу, со встроенным цифровым спидометром Motogadget и сигнальными лампами, чтобы кабина оставалась сверхчистого.



Верх байка изготовлен по индивидуальному заказу / Фото Tamarit

Несмотря на винтажный вид вилок, это отремонтированные оригинал ы – с новыми внутренними элементами от Hagon и хромированными "пружинами", приложенными к верхней части, чтобы подчеркнуть атмосферу ретро. Амортизаторы – полностью регулируемые блоки Hagon "Nitro" из нержавеющей стали.



Винтажные вилки – отремонтированы оригиналы / Фото Tamarit

Больше современности исходит от электричества, которое проходит через вездесущий блок управления Motogadget mo.unit. А для облегчения запуска предусмотрена бесконтактная цифровая система зажигания с двигателем без ключа.

Для нас Gullwing X – идеальное сочетание "современного" и "классического". Стиль безупречен, в нем много мощности, и он, вероятно, будет таким же надежным, как любой современный выставочный байк.