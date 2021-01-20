Байк дня: GULLWING X – мотоцикл, на создание которого вдохновил Mercedes-Benz 300 SL
Каждый автолюбитель знает Mercedes-Benz 300 SL. Он прославил двери "крыло чайки" с петлями на крыше. И это несмотря на то, что дизайнерский трюк впервые использовали на Bugatti Type 64. Мастерская Tamarit в Аликанте (Испания) создала байк Gullwing X. На его дизайн вдохновил именно 300 SL. Айда на Men 24 смотреть, что дизайнеры позаимствовали у немцев!
Gullwing X – усовершенствованная версия дизайна Tamarit "крыло чайки". Этот прототип – первый в ограниченной серии из девяти байков. Хосе Антонио с испанской мастерской описывает его как "спортивную" версию. Он уверяет, что тормоза, диски, карбюраторы и система охлаждения значительно улучшены. Дизайн тоже впечатляет. Смотри на Men 24 на мотоцикл Gullwing X, на который вдохновил Mercedes "Крыло чайки".
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На создание байка вдохновил легендарный Mercedes-Benz 300 SL / Фото Motor1
Базой мотоцикла является карбюраторный Triumph Thruxton. Поэтому байк оснащен 865-кубовым параллельным цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением и мощностью 70 лошадиных сил в базовой комплектации.
Tamarit уверяет, что их версия выдает невероятные 98 лошадиных сил, благодаря полной реконструкции двигателя, большим клапанам, горячим кулачкам и свободной выхлопной системе Tamarit "Speedster". Кроме того, байк оснастили двумя гоночными плоскими карбюраторами Keihin FCR39 с датчиками TPS. Также есть специальная установка масляного радиатора в раме с обработанными ребрами, которые помогают системе охлаждения работать эффективнее.
Обновленный байк выдает 98 лошадиных сил / Фото Tamarit
Новый кузов сделан из стеклопластика, к которому с внутренней стороны прикреплен стандартный топливный элемент.
Самой большой проблемой было размещение гидравлической системы внутри, чтобы можно было поднять целостный корпус, чтобы получить доступ к батарее и остальной электронике,
– говорит Хосе.
Новый корпус мотоцикла созданный из стеклопластика / Фото Tamarit
Гидравлические компоненты расположены внутри труб рамы под четырьмя подушками. У рулевой колонки является шарнирный узел, а корпус крепится к раме несколькими штифтами. Обтекатель спроектирован и изготовлен вручную компанией Tamarit, а его форма повторяет ретро-изгибы 300SL.
Форма обтекателя повторяет ретро-изгибы 300 SL / Фото Tamarit
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Колеса особенно впечатляют: это легкий дизайн Radio от Kineo, что сочетается с дисками Galfer и суппортами Beringer, с рычагами Kustom Tech на руле. Верхняя часть байка изготовлена по индивидуальному заказу, со встроенным цифровым спидометром Motogadget и сигнальными лампами, чтобы кабина оставалась сверхчистого.
Верх байка изготовлен по индивидуальному заказу / Фото Tamarit
Несмотря на винтажный вид вилок, это отремонтированные оригиналы – с новыми внутренними элементами от Hagon и хромированными "пружинами", приложенными к верхней части, чтобы подчеркнуть атмосферу ретро. Амортизаторы – полностью регулируемые блоки Hagon "Nitro" из нержавеющей стали.
Винтажные вилки – отремонтированы оригиналы / Фото Tamarit
Больше современности исходит от электричества, которое проходит через вездесущий блок управления Motogadget mo.unit. А для облегчения запуска предусмотрена бесконтактная цифровая система зажигания с двигателем без ключа.
Для нас Gullwing X – идеальное сочетание "современного" и "классического". Стиль безупречен, в нем много мощности, и он, вероятно, будет таким же надежным, как любой современный выставочный байк.
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