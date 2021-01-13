Здавалося б, Kawasaki ER-6F – байк для повсякденного маневрування міськими вулицями. Але якщо за нього беруться кастомери, двоколісний отримує не лише новий зовнішній вигляд, а й життя. Гайда дивитися на Men 24, як тепер виглядає Kawasaki ER-6F, над яким попрацювали кастомери з Тайваню.

Kawasaki ER-6F 2006 року випуску провів більшу частину свого життя в оренді. Він припаркувався у гаражі Алекса Гао, керівника Cowboy's Chopper в Тайбеї, Тайвань. Байк очікував свого часу. І він настав. Алексові запропонували виставити мотоцикл на тайванському шоу Ride Free. Тож він очистив байк від пилу, розібрав його та спробував подарувати нове життя. Дивися на Men 24, що з цього вийшло.

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Раніше цей Kawasaki власник майстерні здавав в оренду

Без "броні" ER-6F – дивна мішанина дизайнерських стилів. Трубчаста передня рама має добрий вигляд, але квадратний асиметричний маятник і бічний амортизатор виглядають трохи дивно. Тож Алекс використав ці примхи та стрімкі лінії, полюбивши їх. Тому він вирішив зробити акцент на інженерії Kawasaki, наскільки це можливо, перетворивши його на зухвалий вуличний трекер.



Дизайнеру вдалося перетворити байк на зухвалий вуличний трекер

Від підрамника довелося відмовитися, тому Алекс відрубав його та виготовив рівнішу установку з акуратним ударом у хвіст. Відомо, що знадобилося кілька спроб, щоб зробити це правильно. Байк увінчаний коричневим замшевим і шкіряним сідлом, крилом з нержавіючої сталі ручної роботи та заднім ліхтарем від Heiwa.



На байк встановили коричневе замшеве і шкіряне сідло

Потім Алекс сформував новий паливний бак з алюмінію. Це інтригуючий дизайн: вигнутий, щоб відповідати сучасній рамі Kawasaki, але з виїмками для колін, що нагадують старі байки Brit. Пара полірованих бічних панелей дарує додатковий візуальний ефект, а зверху є алюмінієва кришка бензобаку ручної роботи.



Алекс сформував новий паливний бак з алюмінію

До інших елементів у формі руки належать переднє крило та його кріплення, а також зміщена гондола фари. Вона охоплює вертикально встановлену прямокутну фару з японського магазину кастомів 2%er. Унизу розташована невелика протитуманна фара зі світлодіодним підсвічуванням, яка кріпиться до нижньої частини лівої вилки.



На байку встановили протитуманну світлодіодну фару

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У кабіні Алекс встановив набір безіменних рулів і ручок з міні-перемикачами Motor Rock і звичайним цифровим спідометром. Нижче розташовані нестандартні підніжки водія та пасажира, встановлені на кронштейнах.

Під капотом Алекс відмовився від повітряної коробки для пари конічних фільтрів, а потім перемістив електроніку в тепер уже порожнє місце.

Двигун і вихлопні патрубки залишили без змін. Але Алекс побудував новий глушник з нержавіючої сталі. Тиснені лінії на ньому повторюються далі позаду, на зробленому на замовлення бачку переливу охолоджуючої рідини радіатора, що вклинюється у маятник. Гратки радіатора теж виготовлені за індивідуальним замовленням і мають лазерну різку Cowboy's Chopper.



Алекс побудував новий глушник з нержавіючої сталі

Велика частина решти ходової частини Kawasaki – стокова, але нічого не залишилося повністю недоторканим. Рама і маятник покрили порошковою напівглянсовою срібною фарбою, вилки приклада відполірували, а колеса й опори вилки виконали у чорному кольорі. На баку та крилах – оливково-зелена фарба.



Особливої уваги варті колірні акценти байка Kawasaki ER-6F

Стандартним Kawasaki ER-6F навряд чи вийде вразити когось. Але ця трансформація байка однозначно сподобається кожному. Залишається відкритим лише одне питання: що Алекс даватиме в оренду своїм клієнтам?

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